Harminc márka ötven modellje pályázott az Év Magyar Autója 2026 díjaira

Elsőként az Audi Hungaria jelölt: az Év Magyar Autója díjra az új, Győrben készülő Q3-ast nevezte. A királykategóriában a Suzuki a frissített S-Cross szabadidő-autót, a BMW debreceni büszkeséségét, az iX3 villanyautót, az év végétől Szegeden gyártó BYD pedig a szintén elektromos Doplhin Surf modellt nevezte. A Suzuki másik esztergomi autója is megméreti magát, a régi Vitara a kedvező árú városi szabadidő-autók versenyében indul, az új, elektromos eVitara pedig a kedvező árú villanyautók mezőnyében küzd az Év Zöldautója 2026 díjért.

Az elektromos Suzuki e-Vitara. Nem nálunk, hanem Indiában készül

Fotó: Suzuki

Az Audi márka hazai importőre, a Porsche Hungaria a Q3-as modellt a flottaautók között is elindította a Magyar Év Autója 2026 díjért. Az A6 Limousine a prémium autók, a Q5 a szabadidő-autók, a Q5 phev pedig a legjobb hibridek között versenyez. A Volkswagen két autóval nevezett: a T-Roc a szabadidő-autók, a Tayron a családi autók között törekszik babérra. A Volkswagen Haszonjárművek márka a Multivan konnektoros változatát jelölte a legjobb hibridek kategóriában, a Skoda a flottaautók kategóriájában a dízel Octaviaval, a sportautók között a kombi Octavia RS-sel, a hibridek között pedig a Superb Combival érdekelt.

A tavaly a családi autók mezőnyében győztes Mazda idén villanyautót jelölt, a Mazda 6e olyan modellekkel versenyez, mint a Mercedes-Benz CLA, a Nissan Leaf, vagy a Toyota C-HR+ és bZ4X Touring. A Toyota a kedvező árú városi autók között a megújult Aygo X modellt, a szabadidő-autók között pedig a friss RAV4 modellt indította. A Hyundai idén is jelölt sportautót. Az Ioniq 6 N elektromos autóként erős mezőnyben kell hogy bizonyítson. Az Ioniq 9 a prémiumautók, az Inster pedig a kedvező árú villanyautók versenyében érdekelt.

A Stellantis autóipari csoporthoz tartozó márkák közül a Citroën a családi autók kategóriájában indítja a frissített C5 Aircross modellt, a DS a No.8 villanyautót a prémium autók kategóriájába nevezte be. A Peugeot 5008 a családi autók között versenyez a Magyar Év Autója 2026 elismerésért, a hazánkban idén debütáló Leapmotor a C10 modellt nevezte a legjobb hibrideket elismerő Év Zöldautója 2026 díjra. A Fiat is jelölt, a Grande Panda az kedvező árú városi autók között, az e-Dobló pedig a kishaszonjárművek mezőnyében szerepel.