Harminc márka ötven modellje pályázott az Év Magyar Autója 2026 díjaira

Lezárult a nevezés az Autós Nagykoalíció által szervezett versenyre, a győzteseket jövő tavasszal hirdeti ki a szakmai zsűri. A szervezők az Év Magyar Autója 2026, a Magyar Év Autója 2026 és az Év Zöldautója 2026 díjakon kívül kiosztják a közönségdíjat, az Év Beszállítója 2026 díjakat és az Év Autós PR-szakembere elismerést. Mind a résztvevő márkák, mind a hazai autógyárak tekintetében rekordot dönt a hetedik évad.

2025. 09. 22. 13:20
Audi Q3 e-hybrid Forrás: Audi
Elsőként az Audi Hungaria jelölt: az Év Magyar Autója díjra az új, Győrben készülő Q3-ast nevezte. A királykategóriában a Suzuki a frissített S-Cross szabadidő-autót, a BMW debreceni büszkeséségét, az iX3 villanyautót, az év végétől Szegeden gyártó BYD pedig a szintén elektromos Doplhin Surf modellt nevezte. A Suzuki másik esztergomi autója is megméreti magát, a régi Vitara a kedvező árú városi szabadidő-autók versenyében indul, az új, elektromos eVitara pedig a kedvező árú villanyautók mezőnyében küzd az Év Zöldautója 2026 díjért. 

Az elektromos Suzuki e-Vitara. Nem nálunk, hanem Indiában készül
Fotó: Suzuki

Az Audi márka hazai importőre, a Porsche Hungaria a Q3-as modellt a flottaautók között is elindította a Magyar Év Autója 2026 díjért. Az A6 Limousine a prémium autók, a Q5 a szabadidő-autók, a Q5 phev pedig a legjobb hibridek között versenyez. A Volkswagen két autóval nevezett: a T-Roc a szabadidő-autók, a Tayron a családi autók között törekszik babérra. A Volkswagen Haszonjárművek márka a Multivan konnektoros változatát jelölte a legjobb hibridek kategóriában, a Skoda a flottaautók kategóriájában a dízel Octaviaval, a sportautók között a kombi Octavia RS-sel, a hibridek között pedig a Superb Combival érdekelt. 

A tavaly a családi autók mezőnyében győztes Mazda idén villanyautót jelölt, a Mazda 6e olyan modellekkel versenyez, mint a Mercedes-Benz CLA, a Nissan Leaf, vagy a Toyota C-HR+ és bZ4X Touring. A Toyota a kedvező árú városi autók között a megújult Aygo X modellt, a szabadidő-autók között pedig a friss RAV4 modellt indította. A Hyundai idén is jelölt sportautót. Az Ioniq 6 N elektromos autóként erős mezőnyben kell hogy bizonyítson. Az Ioniq 9 a prémiumautók, az Inster pedig a kedvező árú villanyautók versenyében érdekelt.  

A Stellantis autóipari csoporthoz tartozó márkák közül a Citroën a családi autók kategóriájában indítja a frissített C5 Aircross modellt, a DS a No.8 villanyautót a prémium autók kategóriájába nevezte be. A Peugeot 5008 a családi autók között versenyez a Magyar Év Autója 2026 elismerésért, a hazánkban idén debütáló Leapmotor a C10 modellt nevezte a legjobb hibrideket elismerő Év Zöldautója 2026 díjra. A Fiat is jelölt, a Grande Panda az kedvező árú városi autók között, az e-Dobló pedig a kishaszonjárművek mezőnyében szerepel.  

Debrecenben készül hamarosan a BMW iX3
Fotó: BMW

A Kia újra forgalmaz hazánkban haszonjárművet, a versenyben az elektromos PV5 Cargo modellel érdekelt. Ismét van Mitsubishi a jelöltek között, az új Grandis a szabadidő-autók között próbál szerencsét, a Subaru pedig a frissített Forestert jelölte a nagy SUV-ok mezőnyében.  

Három modellt jelölt a Ford. A márka hazai importőre a konnektoros változatban is kapható Rangert a kishaszonjárművek között, a hetedik generációs Mustang kabrió változatát a sportautó kategóriában, a Puma Gen-E modellt a kedvező árú villanyautók versenyében méreti meg. 

Szintén lesz az indulók között Dacia, a Bigster a családi autók kategóriában szeretné megszerezni a Magyar Év Autója címet. A Chery márka hazai importőre, a Grand Automotive Kft. a Tiggo 7-es modellt a legjobb hibridek között, az Omoda impőrtőreként az Omoda 9-es modellt indította ugyanitt, a Maxus márka pedig az eTerron 9 pickuppal vesz részt a versenyben. 

Hamarosan Szegeden is beindul a gyártása a BYD Dolphin Surfnek
Fotó: BYD

Visszatért a korábban több díjat is begyűjtő MG, a kínai márka négy autót nevezett. A ZS Hybrid+ modell a szabadidő-autók között, az HS konnektoros változata a legjobb hibridek között, az új S5 a kedvező árú villanyautók mezőnyében, az elektromos Cyberster roadster pedig a sportautók kategóriában küzd az elsőségért. 

További, korábban nem nevező márkákat is üdvözölhetünk a versenyben. Az AutoWallis-csoport által hazánkban forgalmazó KGM a Torres hibrid változatát, a Land Rover a Defender Trophy Edition szériát a szabadidő-autók mezőnyében, a Farizon pedig az SV elektromos kisteherautót jelölte. A tavaly is nevező Renault a 4 E-Tech modellel indul az Év Zöldautója címért az elérhető árú villanyautók küzdelmében.

Év Magyar Autója díjak

2025. szeptember 17-ig nevezhették a gyártók és az importőrök autóikat az Év Magyar Autója 2026 verseny különböző kategóriáiba. Az Év Magyar Autója 2026 díjat a Magyarországon, magyar emberek által összeszerelt, gyártója által nevezett autók közül ítéli oda a zsűri tesztek és szigorú szempontrendszer alapján. A rangsorolásban sok más mellett az is döntő, hogy az adott autó milyen hányada készül hazai beszállítók alkatrészeiből, illetve mekkora az itthoni fejlesztés hozzáadott értéke. A szakmai zsűri két másik kategóriában is döntést hoz jövő tavasszal. Az importőrök által benevezett autók közül azok nyerik el a Magyar Év Autója 2026 díjat, amelyek kategóriájukban (kedvező árú városi autók, családi autók, flotta autók, prémium autók, szabadidő-autók, kishaszonjárművek, sportautók) a leginkább megfelelnek a magyar vásárlók igényeinek.

Egy tavalyi teszten a zsűri
Fotó: ÉMA

Szintén a zsűri – tagjai: Bertalan Gábor (Autósámán), Biró Csongor (Járműipar), Csordás Gábor (Player), Gulyás Péter (MNO), László Ferenc (HVG), Miklós-Illés Kálmán (Autó-Motor) – dönt több kategóriában (kedvező árú villanyautók, legjobb villanyautók, legjobb hibridek) az év legzöldebb autóiról is, legyenek azok villanyautók vagy hálózatból tölthető hibridek. A Közönségdíj 2026 díj birtokosa pedig az az autó lesz, amelyre az összes jelölt autó közül a jövő év eleji közönségszavazáson a legtöbben szavaznak. Mivel az autószektor nem csupán autógyártókból és importőrökből áll, a szervezők kiosztják az Év Beszállítója 2026 kitüntetést is. Ezt azok a hazánkban termelő autóipari vállalatok kaphatják meg, amelyeket a hazai és nemzetközi autógyárak, valamint szakújságírók arra érdemesnek találnak, illetve a legmegbízhatóbb 2025-ös magyarországi partnerükként a szervezők kérésére megjelölnek.

Az Év Magyar Autója díjakat először 2020-ban osztották ki, akkor a gyártók és importőrök összesen 39 autót neveztek. 2021-ben 46 autó, 2022-ben 58, 2023-ban és 2024-ben 39-39 autó, 2025-ben 61 autó közül választotta ki a zsűri a győzteseket. A győzteseket 2026 tavaszán hirdetik ki, a díjakat a GreenTech 2026 konferencián adják át.  További részletek a díjakról, a zsűriről, a nevezés menetéről, a verseny feltételeiről a verseny weboldalán találhatók.

 

 

