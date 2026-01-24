Háborúellenes GyűlésDPKOrbán Viktor

Ismét a patrióta oldal nyerte a napot

Kaposváron erőt mutattak

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 17:59
Fotó: Kurucz Árpád
A patrióta oldal ma Kaposváron erőt mutatott – jelentette ki Bohár Dániel, aki emlékeztetett, hogy minden szombaton megvizsgálja, hogy ki nyerte az adott napot. A riporter a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy nagyon sokan voltak a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Kaposváron, Somogyország jelezte, hogy békét akar , nem Tiszát, Orbán Viktor pedig bemutatta a nemzeti petíció kérdéseit is.

DPK HEGY Kaposvár
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Eközben mit csinált Magyar Péter és a Tisza? – tette fel a kérdést Bohár Dániel. Majd rámutatott:

Egyrészt el sem mert jönni Kaposvárra, mert tudta, hogy a somogyi emberek olyan nagyon nagy szeretettel nem látnák, szóval ismét beijedt.

A másik pedig, hogy bemutatott egy újabb globalista arcot, Orbán Anitát, aki olyan emberekkel van kapcsolatban, mint Bajnai Gordon vagy éppen Alex Soros – tette hozzá.

„Na most ezek után bárkinek még kérdés lehet, hogy ki nyerte a mai napot?” – zárta gondolatát.


Borítókép: Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen (Fotó: Kurucz Árpád)

