Ismét a patrióta oldal nyerte a napot

A patrióta oldal ma Kaposváron erőt mutatott – jelentette ki Bohár Dániel, aki emlékeztetett, hogy minden szombaton megvizsgálja, hogy ki nyerte az adott napot. A riporter a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy nagyon sokan voltak a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Kaposváron, Somogyország jelezte, hogy békét akar , nem Tiszát, Orbán Viktor pedig bemutatta a nemzeti petíció kérdéseit is.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Eközben mit csinált Magyar Péter és a Tisza? – tette fel a kérdést Bohár Dániel. Majd rámutatott:

Egyrészt el sem mert jönni Kaposvárra, mert tudta, hogy a somogyi emberek olyan nagyon nagy szeretettel nem látnák, szóval ismét beijedt.

A másik pedig, hogy bemutatott egy újabb globalista arcot, Orbán Anitát, aki olyan emberekkel van kapcsolatban, mint Bajnai Gordon vagy éppen Alex Soros – tette hozzá.

„Na most ezek után bárkinek még kérdés lehet, hogy ki nyerte a mai napot?” – zárta gondolatát.