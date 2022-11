A normalitás visszavág: a transzgender leviatán

Az amerikai nemzeti oldal Abigail Shrier munkássága mellett most egy negyvenoldalas tanulmányban is visszavág: az American Principles Project Foundation (Amerikai Alapelvek Projekt Alapítvány) Pedro L. Gonzalezt, a Chronicles Magazine társszerkesztőjét bízta meg A transzgender leviatán tanulmányának kidolgozásával.

Leviatán (héb. livjatán): az ókori zsidó világban képzeletbeli tengeri szörny, a gonosz jelképe. Az Ószövetségben csak a költői képekben fordul elő, és a romlás erőit személyesíti meg.

Ahogy az alapítvány elnöke, Terry Schilling fogalmaz az előszóban:

A transzgendersztorinak csak az egyik oldalát kapjuk meg, és sajnos a történetnek az az oldala kitaláció, tele szándékos torzításokkal. […] A két oldal között lehetetlen kompromisszumot kötni: az egyik oldalnak igaza van, a másiknak borzasztóan nincs.

És következik Gonzales, azaz maga a tanulmány – a lényeget a dolgozat struktúrája nyomán, fejezetenként foglaljuk össze.

Forrás: Wikipédia

A „zéró páciens”, azaz a nulladik beteg

2013-ban történt valami jelzésértékű, amikor az amerikai pszichiáterek diagnózisaihoz összeállított DSM–5 kiadvány ötödik kiadásából a nemi identitászavart (gender identity disorder) egyszerűen kivették, és lecserélték a nemi diszfóriára (gender dysphoria).

A Kontra.hu szerint akár azt is lehetne mondani, hogy ez csak szimbolikus gesztus, ártatlan játék a szavakkal – talán még csak nem is szándékos –, de ezzel a tünetegyüttest simán, hivatalosan is megfosztották a betegségjellegétől, és átkeresztelték egyfajta elégedetlenségre, nyugtalanságra.

A DSM–5 itt még azt írja, hogy a nemi diszfória a felnőttek körében meglehetősen ritka (2–14 eset százezerből), ugyanakkor egy 2021-es amerikai tanulmány az amerikai fiatal lakosság körében a magukat transzneműnek tartók számát már kilenc százalék körülire teszi. Sőt a Williams Institute 2022-es elemzése alapján a 13 és 17 év közöttiek között már ötből egy ez az arány.

Mi az egész transzidiotizmus két fő mozgatója? Ideológia és az érdek: még több profit és hatalom.

A végeredmény minden esetben ugyanaz: egy hazugságban élő társadalom, a család intézményének aláaknázása – és az egyénnek a saját testéhez, valamint a polgárnak és az államnak egymáshoz való viszonyának radikális újraértelmezése.

Rossz orvosság

A dolgozat ezután John William Money új-zélandi származású amerikai pszichológus, szexológus és a Reimer-ikrek sokadszorra is borzasztó, egyben felháborító történetét idézi föl.

Money doktor egész életében megszállottan kutatta és sulykolta környezetébe a gendersemlegesség elméletét, és pont a Johns Hopkins Egyetemen megjelenő kutatásában jelentette ki már az első publikációiban, hogy a nemi identitás nem biológia, hanem nevelés kérdése.

John Money is nagy mágusa volt a szavaknak: következetesen népszerűsítette a „parafília” kifejezést a korábbi, szerinte megbélyegző perverzióval vagy devianciával szemben. A para (normálistól eltérő, nem szabályos) és fília (szeretet, kedvelés) szóösszetétellel kifejezetten inkább pozitív kicsengést adott a perverzióknak – írja a Kontra.hu.