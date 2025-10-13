Volodimir Zelenszkij vasárnap a Fox News The Sunday Briefing című adásában kiemelte a Közel-Keleten elért fegyverszünet jelentőségét, amelyet „valódi sikernek” minősített. Az ukrán elnök elmondta, hogy aznap telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, és úgy látja, a közel-keleti békefolyamat példaként szolgálhat az ukrajnai konfliktus rendezésére – írja a Politico beszámolója alapján az Origo.
Itt a fordulat: Zelenszkij már a békéről beszél, de feltételei vannak
Volodimir Zelenszkij szerint Donald Trump sikeres közel-keleti közvetítése mintát jelenthet a béke megteremtéséhez Ukrajnában. Az ukrán elnök elmondta, telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel.
Ez számunkra jelet és reményt jelent arra, hogy a Trump által a Közel-Keleten alkalmazott nyomás valóban működik. Remélem, ugyanezt az eszközt fogja használni, sőt még nagyobb mértékben, hogy Putyinra nyomást gyakoroljon, és véget vessen Ukrajna elleni háborúnak
– mondta Zelenszkij a riporternek.
A gázai békemegállapodás létrejöttében nemcsak Donald Trump játszott kulcsszerepet, hanem Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner is, akik egyiptomi és török tisztviselőkkel együttműködtek a folyamatban. Az amerikai elnök a Közel-Keletre utazik, egybeesően azzal, hogy az izraeli túszok hazatérnek családjaikhoz.
A békecsúcsra Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta.
Zelenszkij azt is közölte, hogy fontolóra veszi Trump jelölését a Nobel-békedíjra, amennyiben az elnök segíteni tud az orosz–ukrán háború lezárásában. Trump korábban többször is hangoztatta, hogy szerinte megérdemelné a Nobel-békedíjat. Idén a kitüntetést a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado kapta.
Az interjú során Zelenszkij beszélt az amerikai elnökkel folytatott további egyeztetéseikről is, például Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és nagy hatótávolságú fegyverek beszerzéséről.
