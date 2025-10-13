Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

ZelenszkijDonald Trumpháborúorosz-ukrán háborúfegyverszünet

Itt a fordulat: Zelenszkij már a békéről beszél, de feltételei vannak

Volodimir Zelenszkij szerint Donald Trump sikeres közel-keleti közvetítése mintát jelenthet a béke megteremtéséhez Ukrajnában. Az ukrán elnök elmondta, telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 8:17
Zelenszkij bízik benne, hogy Trump a Közel-Kelet után Ukrajnában is békét hozhat Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij vasárnap a Fox News The Sunday Briefing című adásában kiemelte a Közel-Keleten elért fegyverszünet jelentőségét, amelyet „valódi sikernek” minősített. Az ukrán elnök elmondta, hogy aznap telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, és úgy látja, a közel-keleti békefolyamat példaként szolgálhat az ukrajnai konfliktus rendezésére – írja a Politico beszámolója alapján az Origo.

Zelenszkij bízik benne, hogy Trump a Közel-Kelet után Ukrajnában is békét hozhat
Zelenszkij bízik benne, hogy Trump a Közel-Kelet után Ukrajnában is békét hozhat Fotó: AFP

Zelenszkij telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel

Ez számunkra jelet és reményt jelent arra, hogy a Trump által a Közel-Keleten alkalmazott nyomás valóban működik. Remélem, ugyanezt az eszközt fogja használni, sőt még nagyobb mértékben, hogy Putyinra nyomást gyakoroljon, és véget vessen Ukrajna elleni háborúnak

– mondta Zelenszkij a riporternek.

A gázai békemegállapodás létrejöttében nemcsak Donald Trump játszott kulcsszerepet, hanem Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner is, akik egyiptomi és török tisztviselőkkel együttműködtek a folyamatban. Az amerikai elnök a Közel-Keletre utazik, egybeesően azzal, hogy az izraeli túszok hazatérnek családjaikhoz. 

A békecsúcsra Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 08: U.S. President Donald Trump gestures as he reads a note handed to him by U.S. Secretary of State Marco Rubio he said was regarding Middle East peace talks during a roundtable discussion in the State Dining Room of the White House on October 08, 2025 in Washington, DC. Trumps administration held the roundtable to discuss the anti-fascist Antifa movement after signing an executive order designating it as a domestic terrorist organization. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A gázai békemegállapodás létrejöttében nemcsak Donald Trump játszott kulcsszerepet, hanem Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner is Fotó: AFP

Zelenszkij azt is közölte, hogy fontolóra veszi Trump jelölését a Nobel-békedíjra, amennyiben az elnök segíteni tud az orosz–ukrán háború lezárásában. Trump korábban többször is hangoztatta, hogy szerinte megérdemelné a Nobel-békedíjat. Idén a kitüntetést a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado kapta.

Az interjú során Zelenszkij beszélt az amerikai elnökkel folytatott további egyeztetéseikről is, például Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és nagy hatótávolságú fegyverek beszerzéséről. 

Borítókép: Zelenszkij bízik benne, hogy Trump a Közel-Kelet után Ukrajnában is békét hozhat (Fotó: AFP)

