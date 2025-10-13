Itt a fordulat: Zelenszkij már a békéről beszél, de feltételei vannak

Zelenszkij azt is közölte, hogy fontolóra veszi Trump jelölését a Nobel-békedíjra, amennyiben az elnök segíteni tud az orosz–ukrán háború lezárásában. Trump korábban többször is hangoztatta, hogy szerinte megérdemelné a Nobel-békedíjat. Idén a kitüntetést a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado kapta.