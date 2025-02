Jókai Mór életre kelt: különleges magyar fejlesztéssel támasztották fel a kétszáz éve született író hőseit

Jókait mindig is érdekelték a tudományos újdonságok, és ezeket írásaiban is gyakran bemutatta: a jövő század regénye című művében például egy olyan világot tár elénk, ahol központi szerepe van a repülésnek, illetve az aerodromon nevű repülőgépnek. De emellett foglalkozott például geológiával, csillagászattal, és érdekelték az orvostudományban, az anyagtudományban és az elektromosságban rejlő innovációk is.

Így fest a mesterséges intelligencia szerint Brazovics Atanaz az Aranyemberből, Jókai Mór egyik legismertebb regényéből. Fotó: Nemzeti Innovációs Ügynökség

Jókai Mór és a tudományos újdonságok

Így nem meglepő, hogy az innovatív szellemiségű alkotó életművét most egy innovatív, XXI. századi megoldással teszi még befogadhatóbbá a Petőfi Média szárnyai alatt született JókAI Lab.

A különleges mesterséges intelligencia alapú weboldal, amelyet a kétszáz éve született írófejedelem alkotásain keresztül tanítottak meg magyarul, látványos képeket generál Jókai művei nyomán, a regények főhőseinek gondolatait meséli el, de akár levelet is ír a szerző stílusában.

A Jókai-univerzumot izgalmas keretek közé helyező kezdeményezésről a Nemzeti Innovációs Ügynökség készített videót az ötletgazdával, Nyírő András történész, internetfejlesztővel, amelyet cikkünk végén lehet megtekinteni.

Pontosan tudjuk, hogyan nézett ki Jókai Mór, de a JókAI Lab által generált korabeli fotó is közel jár a valósághoz. Fotó: Nemzeti Innovációs Ügynökség

A Jók.AI Lab egy tudományos kísérlet: az oldalon találkozhatunk például a nagy regényíró karaktereinek képeivel, de a program még arra a bonyolult kérdésre is izgalmas választ ad, hogy jó ember-e Timár Mihály. A projekt mégis jóval túlmutat Jókai Móron: a Labor nagyszabású kísérlet arra, hogy a hatalmas magyar kulturális tudásanyag mindenki számára elérhető és kutatható legyen.

