Márki-Zay Péter nekirontott a népszavazásnak

Nem akar válaszolni a népszavazás – általa ostobának tartott – kérdéseire a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter. De idézni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes, ezért inkább beszéljen ő helyettünk:

„Ki az az elmeháborodott, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki Magyarországon, vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni?”

Így szólt a magát kereszténynek és jobboldalinak mondó ellenzéki miniszterelnök-jelölt. Igen, igen Márki-Zay úr, jól ismerjük ezt az érvelést, az ellenzék politikusai is pont így szoktak beszélni, ha a gyermekvédelmi törvény kerül szóba.

Olyankor mindig hangos nevetés szakad ki belőlük, közben a hatás kedvéért vadul rázkódnak is, kicsit a szemeiket is forgatják, és mindezen közben a szájukkal egy egészen speciális hangot adnak ki, valami ilyesmit: pfff! Ami az „Ugyan, kérem!” megfelelőjeként értelmezendő pifegés-pufogás.

Ugyanis a balliberális ellenzék a nyugaton teljes gázon bőgetett genderideológiai háborúról megpróbálja elhitetni, hogy nem is létezik, ami egészen bravúros teljesítmény, tekintettel arra, hogy Hollandiában például már négyéves kortól elkezdik a gyermekek szexuális nevelését, mely keretében a genderidentitásról és a homoszexualitásról is tanítanak nekik. De ott van Skócia, ahol szintén négyéves kortól változtathatnak nevet és nemet a gyermekek, ráadásul úgy, hogy ehhez szülői engedély sem szükséges.

Sőt a szülők váltak ebben genderzivataros időben a lobbi legnagyobb ellenségeivé, hiszen a többségük – igen, a libsevikek legnagyobb bánatára, a normalitás párti anyukák és apukák képviselik még mindig a többséget – a legkevésbé sincs oda a gondolattól, hogy LMBTQI-aktivisták, queerek, transzvesztiták, és transzneműek járkáljanak be az oktatási intézményekbe, hogy ott helyes, kedves, és igen tanulságos, a csodálatos, minden problémát megoldó nemváltás nagyszerűségéről szóló mesékkel és mondókákkal szórakoztassák, érzékenyítsék a gyerekeiket.

Tiltakoznak, morgolódnak, lázadoznak.

Nem ismerik fel a liberális progresszió világjobbító hatásait. Ezért kell őket kivonni ebből az egyenletből, és ezért van szükség arra a kommunikációra, hogy voltaképpen egy anya vagy egy apa nem is képes a saját gyermeke szexuális nevelésének feladatait ellátni, ezt a munkát kizárólag szakképzett LMBTQI-aktivisták tudják elvégezni.

A hatás pedig garantált. Nyugaton bizonyos országokban konkrétan megtízszereződött a nemváltáson vacilláló gyerekek száma.

De Márki-Zay Péter azt is elfelejti, hogy a számos LMBTQI szereplőt – bizony, transzneműt is – felvonultató mesekönyv, a Meseország mindenkié is eleve abból a célból született, hogy a művet bevigyék az óvodákba és az iskolákba, hogy a mesék segítségével beleverjék a legfontosabb igazságokat a kicsik a fejébe. És akkor még a nagy filmstúdiókról és streamingszolgáltatókról nem is beszéltünk, amelyek manapság kizárólag olyan műveket készítenek, amikben megjelenik legalább egy végtelenül cuki transznemű, queer vagy nonbináris szerepelő.

Végül Márki-Zay Péter esetleg elbeszélgethetne Fekete-Győr Andrással erről a témáról, mert a Momentum volt elnöke néhány hónappal ezelőtt egészen odáig ment, hogy elismerte, hogy még az óvodákba is beengedné a transzszexuálisokat úgynevezett felvilágosító órákat tartani.

Nem, kedves Péter, sajnos nem szellemekkel viaskodunk. A veszély valós. Nem mi találtuk ki, olyannyira nem, hogy itt kopogtat, itt dörömböl a gyerekszobák ajtajain.

