Újabb támadás indult Orbánék ellen

Felhévizy Félix nagyon szeret utazni. Többször repült már a Ryanair gépeivel is. Tulajdonképpen nem volt rossz tapasztalata, azt kapta, amit várt egy fapados légitársaságtól. Ahogy visszaemlékszik, mindig tele voltak a gépek, amelyekkel utazott. Tehát joggal feltételezte és feltételezi most is azt, hogy bizony nagyon jól keresnek a légitársaságok. Természetesen a Covid-időszakot ebből le kell számítanunk, hiszen akkor sajnos nem lehetett utazni. Azonban amióta ismét elindult a turizmus, itt a nyár, tolonganak az utasok a repülőjegyekért. Ennek ellenére az emberek egyre jobban érzik a mindennapjaikban a háború okozta infláció negatív hatását. Nyugaton a politikusok a háború és a tavaly ősz óta tartó energiaár-robbanás okozta infláció költségeit az állampolgárokra akarják áthárítani. Magyarország kormánya más utat választott. Hiszen azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megőrzi az elmúlt 12 évben elért gazdasági eredményeket, így a magas foglalkoztatottságot, a rezsicsökkentést, a nyugdíjak értékét és a családtámogatásokat. Ennek érdekében úgy döntött, hogy különadót vet ki azokra a multinacionális cégekre, amelyek extraprofitot realizálnak.