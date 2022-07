Így csavarta az ujja köré Orbán Viktor a baloldali ficsúrokat

Felhévizy Félix a nagy meleg elől a Balatonra menekült. Régi közhely, de igaz, hogy a kánikulát vízpart közelében lehet csak kibírni. A hírlapírónak van egy kedvenc diófája, annak tövében szeret üldögélni, hideg fröccsöket iszogatni és közben dolgozni, követni a közéleti eseményeket. Természetesen mindezt csak mértékkel. A történeti hűség kedvéért azonban rögzítsük azt is, hogy Félix, Hajnóczy Péterhez hasonlóan, ásványi anyagokban gazdag szikvízzel fogyasztja a bort, tehát nem lehet belőle probléma. A hírlapíró megkülönböztetett figyelemmel kísérte a héten a parlamenti közvetítést, hiszen nincs is üdítőbb dolog, mint Orbán Viktor parádés riposztjait hallgatni és figyelni, miként semmisül meg a komplett baloldal egy-egy azonnali kérdések órája során.

A baloldali képviselők ilyenkor rendre megpróbálják sarokba szorítani a miniszterelnököt mindenféle mondvacsinált koholmányokkal, különféle felnagyított és eltorzított híresztelésekkel, de rendre vert seregként kell távozniuk a teremből.

Próbálkozásokból természetesen most sem volt hiány.

A lúzereknek járó pálmát ezúttal Fekete-Győr András vitte el, aki a jelek szerint nem tud leszállni az olimpia témájáról, nem elégszik meg azzal, hogy a Nolimpia kezdeményezésükkel anno több millió magyar ember álmát sikerült összetörniük. A Momentum országgyűlési képviselője most éppen arról beszélt, hogy nem lenne érdemes megpályáznia Budapestnek a 2036-os olimpia rendezési jogát, amire pechjére hibásan 2030-as olimpiaként hivatkozott. A szarvashibára a miniszterelnök egyből zseniálisan reagált: jelezte, hogy 2030-ban nem rendeznek olimpiát, a 2036-os játékok rendezéséről pedig ráér később vitázni, ha Fekete-Győr András még akkor is tagja lesz az Országgyűlésnek. Ráadásul tájékoztatta a meglehetősen zavart momentumost, hogy az olimpia kérdésében a Magyar Olimpiai Bizottságot kell keresni. Majd a végső ütést bevíve, felhívta a figyelmet arra is, hogy őszinteség kérdésében nehéz komolyan venni a Momentumot, hiszen korábban Fekete-Győr arról beszélt, hogy nem lépnek szövetségre sem az MSZP-vel, sem pedig a DK-val, ám az idei választáson mégis közösen indultak.