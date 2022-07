Ilyen, amikor Sebestyén Balázs is Orbán oldalára áll

Felhévizy nagyon nem szereti a hőséget és sajnos ezen a héten kijutott belőle neki rendesen. Lehúzta a redőnyöket a lakásában, hogy minél kevésbé tudják a nap sugarai felmelegíteni a szobákat, de így is nehéz napokat élt át. Ráadásul a hírlapíró nagy aggodalommal figyeli a háború eseményeit, illetve a háború nyomán kialakult, meglehetősen aggasztó gazdasági fejleményeket is. A boltokban ő is tapasztalja az egyre növekvő árakat, amelyek ráadásul a háborús infláció következtében folyamatos emelkedésben vannak. De mostanra már olyan, eddig alapvetőnek gondolt dolgok, mint például az energia, a gáz, a gázhasználat, a fűtés mind-mind veszélybe kerültek a háború miatt. Az Európai Unió Oroszországot sújtó szankciói nem jöttek be, sőt pont fordítva sültek el.

Az Oroszországra kirótt szankcióknak nincs hatása az ukrajnai háborúra, azok már most is ártanak nekünk, az energiaárak emelkednek – nyilatkozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kurier című osztrák napilapnak. Majd a következőket tette hozzá:

„Ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad elkezdődnie, és minél hamarabb véget kell vetni neki. Ehhez tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. […] Ha a szankciók jobban ártanak azoknak, akik bevezetik őket, mint azoknak, akik ellen irányulnak, akkor nincs értelmük.”

De számos szakember, politikus is ezen a véleményen van. A külügyi bizottság alelnöke, Zsigmond Barna Pál a Magyar Nemzetben a következőképpen fogalmazott:

„Tények: az Oroszország elleni uniós szank­ciók Európa és benne Magyarország gazdaságát megroppantották, jobban fájnak nekünk, mint Oroszországnak, a szankciók hatására Európa és benne Magyarország gazdasága gyengül, az oroszok nem gyengültek, az orosz hadsereg folytatja az agressziót Ukrajna ellen. Euró­pa és benne Magyarország elítéli az orosz agressziót, segíti Ukrajnát. Európa a szankciók hatására energiaválságba került, az energiaárak példátlan mértékben növekednek, ezzel összefüggésben infláció és gazdasági válság alakult ki.”

Egyedül a baloldal tartja jó döntésnek a szankciókat, de ezt már megszokhattuk, hiszen számukra a magyar emberek nem számítanak semmit, ők kizárólag Brüsszelnek szeretnének megfelelni. Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott a múlt heti interjúban úgy fogalmazott, hogy a háborúval kapcsolatban egy dolog biztos:

„Kína nyer, Amerika nem veszít, Európa pedig szenved.”

Majd ki is fejtette a véleményét:

„Az biztos, hogy ami történik, az Európának katasztrófa, és Magyarországnak is rendkívül fájdalmas. Azon dolgozunk, hogy egy szerencsétlen európai általános helyzetből hogyan tudunk kimaradni, illetve hogy találjunk egy olyan ösvényt, amelyen haladva Magyarországot a háború negatív következményei kevésbé sújtják.”

Szerencsére egyre többen adnak a miniszterelnöknek igazat, és látják be, hogy a szankciós politika zsákutca, tönkreteszi egész Európa gazdaságát és megnyomorítja az embereket. Még olyan médiaceleb – aki finoman szólva nem túl baráti a kormánnyal szemben – is Orbán Viktor véleményét osztja, neki ad igazat ebben a kérdésben. Sebestyén Balázsról van szó, a Rádió 1 műsorvezetőjéről. A rádiós az egyik reggeli műsorban kőkeményen beleszállt az unió szankciós politikájába, ami szerinte tartós elszegényedésbe viszi az átlagembereket. A műsorban Sebestyén Balázs a következőket mondta:

„Amikor mindenki ünnepelte a szankciókat és az oroszok megbüntetését, én elmondtam, hogy ennek nagyon nagy cumi lesz a vége, és az Európai Unió politikáját az európai emberek fogják megfizetni. És most jelen pillanatban ez történik.”

Ezek után Balázs nem számíthat semmi jóra, mert az idióta jóemberkedő balosok azt nem fogják jó szemmel nézni, hogy az egyik legnépszerűbb műsorvezető ilyeneket mond, ráadásul élőben, egy nagyon felkapott reggeli műsor keretei között. Mindenesetre az örömteli, hogy nem csak a jobboldalon vannak olyan emberek, akik tovább látnak az orruknál és nem ülnek fel a trendi balos propagandának – gondolta magában Felhévizy, majd bevizezett egy törölközőt és a nyakára terítette, mert ahogy öregszik, egyre nehezebben viseli a kánikulát.

Borítókép: Sebestyén Balázs, a Rádió 1 műsorvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

