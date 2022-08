Beizzította az LMBTQ-propagandát a Netflix

A héten jött szembe velem a hír, hogy egy egészen pici gyerekének ajánlott rajzfilmben egymásnak esett két kislány. És itt most nem holmi verekedésre, civakodásra vagy hajhuzogatásra kell gondolni a két kiskamasz között, hanem heves csókolózásra. No és persze a szereplők szerelmet is vallottak egymásnak. A művet egyébként egészen pontosan hétéves kortól ajánlja a Netflix.

A Jurassic World egészen színvonalas alkotás, nem valami gagyi, így egészen biztosan rengeteg szülő indította el, hiszen nyár van meg szünidő, időnként muszáj egy picit az anyukáknak is pihenni, esetleg házimunkát végezni. A Netflix meg kéznél van, nem kell felöltözni és elindulni moziba, csak egy kattintás, és el is kezdődhet a mese.

Akarom mondani, az LMBTQ-propaganda. A gyanútlan szülők ugyanis már csak ilyenek, gyanútlanok, látják, hogy 7 pluszos a rajzfilm, és naivan azt gondolják, hogy nem lesznek benne cicik, gyilkosságok, véres jelentek, nőnek öltözött férfiak és homoszexuálisok között elcsattant csókok. Nem is tévedhetnek nagyobbat. Mármint az utolsó két dologban. Hiszen a kisgyereknek ajánlott alkotások esetében valóban nincsenek se véres jelenetek, se gyilkosságok. Viszont homoszexuális-érzékenyítés? Na, az nagyon is!

És persze a lobbi roppant ravasz, hiszen egészen az 5. évad 9. részéig nem történik semmi, ami a bigott, náci konzervatívokat megbotránkoztatná, addigra viszont a sorozat nyilván teljesen beszippantotta a dinók kalandjaira szomjazó piciket. Ilyenek ugyanis a jól elkészített sorozatok, behúzzák az embert. Így vannak kitalálva. Nincs az a szülő, amelyik képes lenne kikapcsolni egy mesét az ötödik évad vége fele, mert ha így tenne, a gyermeke napokig tartó hisztit csapna. És a tejfogak fülsiketítő csikorgatásáról még nem is beszéltünk.



Garantáltan így fog tenni a legjobb, legrendesebb, a legjólneveltebb is. A felnőttnek ilyenkor nincs más választása, mint sóhajtani egy nagyot, és magát hibáztatva beletörődni, hogy innentől kezdve a gyerkőc LMBTQ-propagandát fog bámulni. A ballib sajtó persze heherészve, kajánul kárörvendve számolt be az esetről, szerintük ugyanis a világ legjobb dolga, ha minden mese tele van pakolva homoszexuális szereplőkkel, ők mélyen és őszintén abban hisznek, hogy a szép, új és tökéletes világ csak akkor fog beköszönteni, ha minden rajzfilmben leszbikusok, biszexuálisok és transzneműek esnek egymásnak.

Akit pedig ez zavar, az egy középkorban ragadt fasiszta, aki titkokban egy Hitlert ábrázoló nyunyókát ölelgetve szokta álomra hajtani a fejét. Az ilyen javíthatatlan nácik nyilván Orbán Viktor szavazói, az alkotmányban foglaltakkal is egyetértenek, ilyen módon nem tekinthetők sem demokratának, sem embernek, épp ezért az a minimum, hogy ha beköszönt a fentebb említett szép új világ, akkor a homofób típusú gyereknevelésre hajlamos náciktól az állam elveszi majd a gyermekeket.

A libsik amúgy, ahogy azt fentebb jeleztem, igen ravaszak, hiszen nem ismerik be, hogy liberálisok vagy baloldaliak lennének, éppen ellenkezőleg: úgy csinálnak, mintha valamifajta egyetemes értékeket védenének, amikor mondjuk azért harcolnak, hogy minden mesefilmben legyenek csókolózó homoszexuális szereplők. Ami azért is aljas dolog, mert mi itt a jobboldalon teljesen őszintén elmondjuk, ha úgy tetszik, bevalljuk, hogy jobboldaliak, konzervatívok vagyunk, és elsősorban ezek emiatt nem gondoljuk azt, hogy az összes rajzfilmben LMBTQ-propagandát kellene folytatni.

A Telex és a 444 aktivista újságírói viszont olyan látszatot keltenek, mintha csak az lehetne igaz demokrata, aki tiszta erőből harcol azért, hogy minden mese tele legyen homoszexuális érzékenyítéssel. Pedig ez nagyon nem így van, a gyerekeknek szóló alkotások LMBTQ-propagandával való megmérgezése kizárólag a balliberálisok harca, nekünk semmi közünk hozzá, és soha nem szabad elfogadnunk, hogy az a normális, ha két kislány csókolózik egy hétéveseknek szóló mesében.

Gyuri bácsi újságírói persze emiatt majd jól kiborulnak, de sebaj.