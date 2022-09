A bukott baloldal most a tanárokat bujtogatja

Honnan lehet egészen biztosan tudni, hogy a baloldal rátelepedett egy adott ügyre? Nagyjából onnan, hogy egy évtizedek óta meglévő problémát úgy próbálnak meg bemutatni, mintha pár éve még minden a legnagyobb rendben lett volna, csak aztán történt valami, mondjuk egy váratlan pillanatban megnyílt a föld, ahonnan mindenféle gonosz és undorító pokolbéli teremtmények másztak elő, hogy a jól, sőt tökéletesen működő rendszert tönkretegyék.

Hogy miről is beszélek? A pedagógusokról például széleskörűen ismert tény, hogy 2010-ig a felső tízezer irigyelt elit klubjához tartoztak, tizenpár éve még egytől egyig multimilliomosok voltak, a dúsgazdagok fényűző életét élték, száz négyzetméteres penthouse lakásokban laktak, a Seychelle-szigetekre, Bora Borára, esetleg a francia Riviérára jártak nyaralni, és persze nem a turistaosztályon utaztak, hanem privát repülőgépeik kényelmét élvezve repültek a célállomásra, miközben az úton Kobe marhával etetett homárt falatoztak. De az is köztudott, bizony Horn és Gyurcsány alatt a tanárok minimum S osztályos Mercedesszel gurultak be az iskolák elé.

Csak aztán aztán jöttek ezek a semmihez sem értő, dilettáns, jobboldali, konzervatív keresztény(kedő) fideszesek, és tönkretették a tanárokat, az oktatást, a dolgot, az ügyet, az eszmét. Igazából mindent. Is. A Fidesz koldusokat csinált a pedagógusokból. Ráadásul már az énekórákat is kántorokkal akarják megtartatni.