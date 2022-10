Gyurcsányt ismerős módon mosnák tisztára

Mintha megéltünk volna már hasonlót. Amikor az őszödi beszédben ismerte be (nem a nagyközönségnek, csak az MSZP-s cimbiknek), hogy hazudtak reggel, délben, este, s trükkök százait vetették be, hogy a választásokra megtévesszék a közvéleményt, akkor is érkezett magyarázat. Akkor az volt a hivatalos narratíva, hogy ez egyenesen „igazságbeszéd” volt, és valójában az egész politikai elit bűnét mondta ki a bátor Gyurcsány a zárt ülésen.

A lényeg, hogy a folyamatosan a tisztességről papoló Gyurcsány nem hibás, ő a korrektség és a szeretet felkent papja. Ebbe belefér az is, hogy „önöknek nem lesz kegyelem, magukat is el fogják vinni”, de az is, hogy „törpézzen”.

Persze nincs új a nap alatt. Karácsony már tavaly azzal hencegett, hogy ő magas és sovány, mellesleg nagyon fél tőle Orbán. Végül neki még Márki-Zay is megakadt a torkán. Mondjuk ott legalább a fogatókönyv része volt, hogy Karácsony bocsánatot kért a nyilván százszor átnézett és egyeztetett Guardian-interjú ezen része miatt, míg Gyurcsány a napokban már leszögezte, hogy nem kell annyiszor bocsánatot kérni.

Az mondjuk igaz, neki annyiszor kéne bocsánatot kérnie, hogy nem is érdemes hozzáfognia. Épp elégszer mondtak már ítéletet róla a választók. És ahogy a baloldal jelenlegi pozícióit nézzük, szükség is lesz még néhányszor arra, hogy elutasítsuk a Gyurcsány-stílust. A baloldali stílust.

…

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Nógrád Megyei Hírlap/Ladóczki Balázs)