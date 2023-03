Doktor Thunberg

Az előterjesztők szándéka szerint a közismert klímaaktivistát, Greta Thunberget a Helsinki Egyetem teológiai díszdoktorává avatják majd júniusban. Megérkezett az indoklás is. „Ő a fiatal nemzedék szószólója a Föld jövője iránti aggodalom ügyében, aki ifjú kora ellenére világhírű influenszerré vált. Ez az elkötelezettség összhangban van a teológiával, amely ugyanúgy figyelmet fordít a földi dolgainkra, amint a mennyországra is – így van ez a bibliai próféták óta, közülük kerültek ki az első hangadók, akik előre jelezték egy globális klímaválság lehetőségét” – idézte az egyetem képviseletében megszólaló teológust a Szemlélek.net.

Nem ez az első eset, hogy egyetemi doktorrá léptetik elő az ifjú hölgyet, például a belgiumi Mons egyeteme is így tett korábban. Ne menjünk most bele abba, hogy mennyire összehasonlítható egy influenszer és egy próféta, főleg, ha az előbbi 2018-ban világvégét jósolt 2023-ra (de azóta törölte, így az már nem számít). Ne menjünk bele abba sem, hogy Greta Thunberg hogy kerülhetett a katowicei ENSZ-klímacsúcsra, ami meghozta neki a világhírnevet, és ne bolygassuk azt sem, hogy valójában kik állhatnak mögötte, kik irányítják. Greta mindenesetre tüntet, barikádokat emel, durcásan néz az amerikai elnökre (persze nem mindegyikre, hiszen Joe Biden megválasztására szólított fel korábban), s még a koronavírusról is nyilatkozik a CNN-en.