Így csavarta az ujja köré Orbán Viktor a komplett baloldalt

Felhévizy nem igazán szereti telet, sokkal inkább a nyár a kedvenc évszaka. Ilyenkor március elején már kézzelfogható közelségbe kerül a tavasz és lassacskán búcsút inthetünk a fránya hidegnek is. Az év első két hónapja egyáltalán nem volt csendes időszak, hiszen nagyon komoly történések rázták fel a közéletet, akár a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens vérlázító esetére, akár a budapesti Eötvös-gimnázium körüli korrupciós botrányra gondolunk. Gyurcsány évet értékelt, majd Orbán Viktor megmutatta, hogy ezt a műfajt hogyan is kell igazán profin művelni: zseniális, tűpontos beszédével gyakorlatilag elindította közéleti szempontból is a 2023-as évet. Most hétfőn azonban a politikai élet hivatalosan is elstartolt, hiszen elkezdődött az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. Félix nagyon szereti ezeket az alkalmakat, hiszen ilyenkor Orbán Viktor napirend előtt felszólal, az ellenzéki frakciók pedig megpróbálják ízekre szedni a mondandóját. De a hírlapíró igazi kedvence az a rész, amikor a miniszterelnök válaszol a baloldali képviselők gonosz, nagyfokú tájékozatlanságról tanúskodó hozzászólásaira.

Ezúttal sem volt ez máshogy, Orbán közérthetően, szellemesen, ugyanakkor határozattan tette helyre a baloldali felszólalókat, gyakorlatilag az ujja köré csavarva a komplett ellenzéket. A miniszterelnök elmondta, hogy miért nem tud a kormány az ellenzékkel egy malomban őrölni az ukrán ügyben.

„Önök úgy beszélnek Ukrajnáról, hogy a helyébe képzelik magukat. Önök úgy beszélnek Ukrajnáról, párhuzamot állítva Magyarországgal, mintha Magyarországról beszélnének. […] Nem az a probléma, hogy önök nem tesznek különbséget az országok között? Nem arról van szó, hogy önök egy szintre emelik Ukrajnát Magyarországgal? Szerintem ez a probléma. Nem gondolkodhatnak úgy Ukrajnáról, mint Magyarországról, mert az Ukrajna, ez meg Magyarország. Nem gondolkodhatunk úgy az ukránokról, mint a magyarokról. […]”

Tordai Bencének, aki azt állította beszédében, hogy Magyarország recesszióba süllyedt, az alábbi választ adta:

„Tordai Bence képviselőtársam hozzászólására azért kell röviden kitérnem, mert ott, nem állítom, hogy rosszindulatból, de ténybeli tévedések vannak, és nem lenne helyes, ha ezek rögzülnének. Először is a recesszió ügye. Magyarországon a gazdasági növekedés 2022-ben 4,6 százalékos volt. 4,6 százalékos növekedést nem recessziónak hívnak, hanem növekedésnek. Különösképpen igaz ez akkor, ha ezzel egy időben 2022-ben az Európai Unióban a gazdasági növekedés 3,6 százalék volt – ott 3,6, nálunk 4,6. […]”

A Jobbik frakcióvezetője, Lukács László György is megkapta a magáét:

„Ön megintett bennünket, és arra sarkallt, hogy legyünk európaiabbak, és a tárgyalásokon viselkedjünk jobban. Ezt értem is, de nem az önök pártja volt az a párt, amelyik EU-s zászlót szokott égetni, amikor összejön egy könnyű kis szeánszra? […] Tisztelt Jobbik, de hát mégis önök szerint a politikai vitának az egy helyes és eredményes rendje, amikor az a párt, amelyik EU-s zászlót szokott égetni, megfeddi a kormányt, hogy nem tárgyal eléggé elkötelezett európai módon? Biztos?”