A baloldal tényleg mindent eltöröl: most a kommunizmus áldozatainak emléknapját

A szlovén közszolgálati televízió magyarázata szerint a kommunizmus áldozatainak emléknapját egyébként azzal az indokkal törölték el, hogy nem volt róla nyilvános és szakértői vita.

Azért egyet megkérdeznénk. A fent említett progresszív intézkedések előtt vajon folyt a kérdésben nyilvános és szakértői vita? Meg úgy általában véve, bárhol a világon a baloldali döntéshozók szoktak az eldöntött kérdésekről nyilvános és szakértői vitát tartani?

Szlovénia amúgy egy kicsi, de gyönyörű ország, havas hegycsúcsokkal és déli tengerparttal, általában barátságos emberekkel, aki csak egyszer is járt ott, az pontosan tudja. Golobék egyébként a külpolitikában eddig pragmatikus diplomáciát folytattak hazánkkal is, az elmúlt egy esztendő tapasztalata szerint az ideológiai különbségek ellenére megfelelően együtt tudott működni a két ország vezetése, bizonyíték erre a Cirkovce–Pince villamosenergia-távvezeték is.

Ezzel együtt vagy éppen ezért is megdöbbentő, hogy a belpolitikában milyen szélsebesen törölték el elődeik intézkedéseit.