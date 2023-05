Szabó Tímea botrányosan viselkedett

Az pedig a napnál világosabb, hogy Gyurcsány a főnök az ellenzéki térfélen, ezért kijelenthetjük, hogy a teljes magyar baloldal a magyar emberek ellen dolgozik folyamatosan. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a szomszédunkban dúló háborúba is belerángatnák hazánkat. Egész egyszerűen érthetetlen az egyszerű halandók számára, hogy miért nem vált stratégiát az ellenzék, hiszen látják, megtapasztalták, hogy nem mennek ezzel a politikával semmire, maximum a Facebook-rajongóiktól zsebelnek be pár lájkot, akik aztán szép csendben leszavaznak a kormánypártra. De nemhogy stratégiát nem váltanak, még tovább rombolják a saját népszerűségüket különféle agresszióba hajló tüntetésekkel, a törvényes rend fenntartása érdekében tett rendőri intézkedéseket kifogásolva. Melyek után még a józan gondolkodású baloldali emberek is fejcsóválva nyilatkoznak, lásd Schiffer András napokban elhangzott szavait:

„ami kedden történt, az nem a pedagógusbér-emelésről, nem az óraszámemelésről szólt, hanem klasszikust megidézve, hogy készüljenek k…rva jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Erre ment ki a játék, hogy a világsajtó, a BBC, CNN azzal legyen tele, hogy az orbáni diktatúra rendőrsége gyerekeket ver!”

A Republikon Intézet tartott a napokban egy fórumot politológusok és baloldali politikusok részvételével a budapesti Magvető Caféban, talán pont az ellenzék kiútkeresésének apropóján. Ahogy az Index fogalmazott a tudósításában, újra egy asztalnál volt az ellenzék.