No war, no migration, no gender!

Ez folyik itt már lassan 300 éve. A később baloldalnak elnevezett gondolati-politikai kör legyárt egy ideológiát, aminek alapján a társadalmat át kívánja formálni, majd amikor ez nem működik, akkor csodálkozik. Közben azért próbálkozik, és ha nem megy szép szóval, akkor erőszakkal próbálja a valóságot a saját elképzeléseihez igazítani. Csupa okos, sok egyetemet végzett, világlátott ember az úgynevezett „felvilágosodással” a francia forradalmat megalapozó filozófusoktól az orosz kommunista vezetőkön át Gábor Györgyig. Akik „jószándékkal telve” – bár néha azért ez is erősen megkérdőjelezhető – „csak tragédiákat, katasztrófát okoznak.” Aztán amikor meg kellene oldani a problémát, akkor kiderül, hogy „én ez utóbbihoz nem értek” – szintén egy dicséretes és őszinte beismerés Gábor Györgytől.

Mindezzel szemben ott van a normalitás, ott vannak a mindennapi életüket élő, elvont elméletekkel nem foglalkozó tömegek, akik nem akarják megérteni, hogy

miért kell lefejezni a királyt, miért kell felkoncolni a papokat, miért nem lehet templomba járni, miért kell elvenni mindenkinek a tulajdonát, miért kell belépni a téeszbe, miért kell migránsok tömegeit befogadni Európába, vagy éppen miért kell óvodás gyerekeket transznemű előadók által prezentált műsorokkal traktálni.

Ők a konzervatívok, akiket a Gábor György félék mélyen lenéznek. Mert nem végeztek egyetemet. Mert egyszerűen látják a világot. Mert nem hallottak Kantról. Mert Schubert helyett mulatóst hallgatnak a falunapon. Pedig soha nem ők okozzák a problémát. Ahogyan Roger Scruton fogalmazott:

Igaz, hogy sok konzervatív nem túlságosan éleselméjű. De nem gondolom, hogy el lehetne ítélni embereket intellektusuk alapján, különösen, ha figyelembe vesszük mindazt a rombolást, amit az értelmiségiek véghez vittek. Sokkal jobban jártunk volna, ha ők mind olyan buták lettek volna, mint egy átlagos konzervatív.

Ha Gábor György nem tudja a megoldást, fogalmazzuk meg mi, a józan paraszti ész talaján álló, nem elvont ideológiákban gondolkodó konzervatívok, olyan nyelven, hogy azt a „nem túlságosan éleselméjű” konzervatívok is megértsék. Szerintünk a megoldás egyszerű: nem kell háború, nem kell bevándorlás, nem kell gender ideológia! Az Európai Unió kedvéért: no war, no migration, no gender.