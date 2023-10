Will Smith magyar hangja úgy ugrott neki Orbánnak, hogy azt NoÁr is megirigyelné

Az kevésbé volt róla köztudott, hogy ő is tagja annak a baloldali művészekből álló akciócsapatnak, akik időről időre elmondják különböző fórumokon, hogy itt minden rossz, semmi sem működik, Orbánék tönkretesznek mindent, az oktatás és az egészségügy kritikán aluli satöbbi, satöbbi. Kálid Artúr a következőket mondta a Szabad Európa Szelfi című podcastjében:

„Azt tudom, hogy készülnek listák. Az is tudom, hogy bizonyos filmekbe vagy castingokra azért nem jutottam el, mert, mondjuk, aláírtam egy petíciót, amit most is úgy gondolom, hogy helyes volt. […] Szoktuk beszélni szakmán belül, hogyha én tényleg minden pillanatban őrizném azt, hogy ezzel a rendszerrel nem közösködöm, ezzel a rendszerrel nem értek egyet, akkor gyakorlatilag munka nélkül maradnék szépen lassan, mert azt látod, ha bárhova nézel, már mindenhol ők vannak. […] Már mindent leszalámiznak […] Olyan simán futunk bele újabb és újabb kétharmadokba, hogy öröm lesz nézni. Ebbe fáradtam bele. Azt érzem, hogy majd egyszer valami kis banánhéj… Tényleg ez lesz, de addigra annyi minden rossz történik.”

Milyen érdekes, amíg a baloldal kizárólagos privilégiumként uralta a kultúrát, addig minden rendben volt…

Néhány mondat arról, hogy mi is ez a Szabad Európa, a független, objektív, hiteles hírforrás, ahol a mi Kálidunk nekiment a kormánynak. A Szabad Európa portált amerikai költségvetési pénzekből tartják fenn. Saját bevallásuk szerint függetlenségük egyik garanciája a külföldön működő amerikai médiumokat összefogó ügynökség, a USAGM tevékenységét meghatározó jogszabály, ez alapján valójában amerikai médiaként tekintenek magukra. „A működés költségeit az Egyesült Államok kongresszusa biztosítja a USAGM (Az Egyesült Államok Globális Médiáért felelős Ügynöksége) független testületen keresztül” – írják az oldalukon.