Éghet Magyar Péter arca, megdöbbentő dolog történt

Az már a korábbi jegyzetekben kiderült, hogy Felhévizy módfelett rajong a régi bakelitekért, ezért mindenhol, ahol megfordul, keres egy hangulatos lemezboltot, ahol kedvére válogathat a régi albumok között. Tenerifén is van egy nagyon kedves, jó hangulatot sugárzó kis üzlet, ahol mindenféle zenei ritkaság előfordul, tavaly például vett egy régóta keresett Deep Purple-koncertalbumot, amit ma is nagy becsben tart. A kincsvadászat reményében indult el most is a kis lemezboltba. Mit ad isten, ezúttal is sikerrel ját, most éppen egy Led Zeppelin-ritkaságot sikerült fellelnie a többezer bakelittől, CD-től és egyéb relikviáktól roskadozó üzletben.