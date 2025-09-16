Magyar Péter ezt biztosan nem képes megtanulni Orbán Viktortól

Magyar Péter akkora vergődést és botrányt csapott az interneten Orbán Viktor videója láttán, hogy az talán nemhogy a Holdról, de még a Neptunuszról is látszik. A méretes hiszti tárgya az volt, hogy a miniszterelnök Sátoraljaújhelyen a hotelszobája erkélyéről leseperte a poloskákat, amelyek minden évben ellepik azt az épületet – sátoraljaújhelyiként jól ismerem. A Tisza Párt elnöke először annyira dühös lett, hogy rögtön azzal hergelte a híveit, hogy Orbán Viktor népirtást tervez, később pedig már versenyezni akart a kormányfővel. Ki érti ezt?

Amilyen egyszerű videót osztott meg Orbán Viktor, legalább annyi mindent tanulhatna belőle Magyar Péter.

Érdemes például néha sepregetnie, rendet tennie maga körül az embernek. Érthető, hogy Magyar Péter ehhez nem szokott hozzá, hiszen a budai villában ő nem tanult meg takarítani. Lehet, hogy az egykori szobája falán lévő Demszky-plakát mögött is hemzsegtek a pókok és ház körüli bogarak?

Káosz Magyar Péter körül

Magyar Péter környezete is éppen olyan, mint amilyennek sokan a szobáját képzelnék el: kosz, por, káosz, rendetlenség. A legközelebbi bizalmasait sem képes kordában tartani, nem tudja elkerülni, hogy ne lőjék lábon minden héten legalább három-négyszer az úgynevezett szakértői.

Az egyik az adóemelési terveket kotyogja ki, a másik azt, hogy át akarják verni az embereket, mások megdicsérik azokat a megszorító intézkedéseket, amelyek anno derékba törték sok ezer háztartás jövőjét. Egy negyedik pedig a világ előtt ismeri el, hogy a magyar emberek sanyargatásáért dolgoznak Brüsszelben, hogy politikai előnyt kovácsoljanak belőle. Volt olyan is, amelyik elmondta, hogy ezeket Magyar Péter maga álmodta meg.

A hazugságok nagymestere sokadjára nevettette ki magát, amikor jócskán kiszínezte Orbán Viktor szavait, itt-ott megváltoztatta, átalakította, hozzátett párat, és máris úgy tálalhatta a legnagyobb fanatikusainak, hogy Orbán Viktor gyűlöletet szít. Kiváló balliberális mesterei voltak Magyar Péternek, jól megtanulta, hogyan kell a másikra rákenni azt, amit saját maga csinál. Aki nem ért egyet vele, azt mindenki előtt megalázza, ráküldi a trollhadseregét, megsemmisíti, lökdösi, rázárja a kocsija ajtaját egyesek kezére, börtönnel fenyegeti, erőszakkal eltávolíttatja az állítólag nem létező testőreivel. Ő egy kicsit másképp értelmezi a szeretetet, amit hirdet, én a hittanórákon mindenesetre nem ezt tanultam.