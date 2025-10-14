Ronaldo nincs egyedül, klubtársai három kontinensen ünnepelnének

Cristiano Ronaldo a négy évvel ezelőtti kudarc után biztosra menne, a lehető leghamarabb bebiztosítaná vb-részvételét a portugál válogatottal. Ez akár már ma este, a magyar válogatott elleni győzelemmel meglehet, igaz, csak akkor, ha mindeközben Írország pontot szerez Örményország ellen. Ronaldo azonban csak az al-Nasszr egyik üdvöskéje a sok közül, aki ma vb-részvételt harcolhat ki: a szaúdi válogatottban a portugál sztár hét klubtársa is ünnepelne kedden, míg Sadio Mané Szenegállal jutna ki a vb-re.

Cristiano Ronaldo és Sadio Mané az al-Nasszr színeiben közösen szokott ünnepelni, ma eltérő kontinenseken ünnepelhetnek vb-kijutást (Fotó: APA/EXPA/AFP/JOHANN GRODER)

Ronaldo, illetve portugál klubtársa, Joao Félix persze aligha Afrikára és Ázsiára figyel ma, még ha a portugál lapok nagyobb energiát is fektettek a tegnapi afrikai vb-selejtezők feldolgozásába, mint a magyar válogatott megismerésére.

Ronaldo készséggel teljesítené ígéretét Szoboszlainak

Portugália az első európai válogatott lehet, amely biztosítja a helyét a 2026-os, amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, s ha így lesz, Ronaldo biztosan kedélyesen adja majd át az ígéretének megfelelően a mezét Szoboszlai Dominiknek.