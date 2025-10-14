Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Cristiano Ronaldofoci vb 2026vb-selejtező

Ronaldo nincs egyedül, klubtársai három kontinensen ünnepelnének

Cristiano Ronaldo abban bízik, hogy a portugál labdarúgó-válogatott nyer Szoboszlai Dominikék ellen, és már ma bebiztosítja helyét a 2026-os világbajnokság mezőnyében. Európának még nincs biztos résztvevője, ma Ronaldóék mellett Anglia is ünnepelhet. Afrikában és Ázsiában viszont biztos, hogy újabb kvóták gazdára találnak a keddi selejtezők lefújásakor.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 12:49
Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo kedden is találkozik, a mezcsere az ígéret, Ronaldo a vb-kvalifikációban is bízik Fotó: Csudai Sándor
Cristiano Ronaldo a négy évvel ezelőtti kudarc után biztosra menne, a lehető leghamarabb bebiztosítaná vb-részvételét a portugál válogatottal. Ez akár már ma este, a magyar válogatott elleni győzelemmel meglehet, igaz, csak akkor, ha mindeközben Írország pontot szerez Örményország ellen. Ronaldo azonban csak az al-Nasszr egyik üdvöskéje a sok közül, aki ma vb-részvételt harcolhat ki: a szaúdi válogatottban a portugál sztár hét klubtársa is ünnepelne kedden, míg Sadio Mané Szenegállal jutna ki a vb-re.

Cristiano Ronaldo és Sadio Mané az al-Nasszr színeiben közösen szokott ünnepelni, ma eltérő kontinenseken ünnepelhetnek vb-kijutást
Cristiano Ronaldo és Sadio Mané az al-Nasszr színeiben közösen szokott ünnepelni, ma eltérő kontinenseken ünnepelhetnek vb-kijutást (Fotó: APA/EXPA/AFP/JOHANN GRODER)

Ronaldo, illetve portugál klubtársa, Joao Félix persze aligha Afrikára és Ázsiára figyel ma, még ha a portugál lapok nagyobb energiát is fektettek a tegnapi afrikai vb-selejtezők feldolgozásába, mint a magyar válogatott megismerésére.

Ronaldo készséggel teljesítené ígéretét Szoboszlainak

Portugália az első európai válogatott lehet, amely biztosítja a helyét a 2026-os, amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, s ha így lesz, Ronaldo biztosan kedélyesen adja majd át az ígéretének megfelelően a mezét Szoboszlai Dominiknek.

Nem Portugália az egyetlen európai csapat, amely kedden révbe érhet, s Anglia helyzete még jobb is, ugyanis amennyiben Thomas Tuchel csapata nyer Lettországban, minden további eredménytől függetlenül biztosítja helyét az első 48 csapatos vb mezőnyében.

Ázsia: Katar első sikeres vb-kvalifikációja?

Míg Európában csak az esély van meg a keddi kvótaosztásra, Ázsiában és Afrikában biztosan gazdára találnak ma vb-helyek.

Előbbi kontinensen kettő: Katar az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia Irak ellen vív ki-ki meccset. A győztes mindkét találkozóról kvalifikál a vb-re, a döntetlen az Egyesült Arab Emírségeknek, illetve Szaúd-Arábiának kedvezne.

Szaúd-Arábia 1994-es debütálása óta, ha nem is állandó, de rendszeres résztvevője a futball-vb-knek. Az Egyesült Arab Emírségek csapata 1990, Irak 1986 után juthat ki újra, Katar pedig első sikeres kvalifikációját teljesíthetné, 2022-ben rendezőként vett részt a vb-n.

Ázsiából hat válogatott már kvalifikált a tornára: Japán, Dél-Korea, Irán, Ausztrália, valamint az egyaránt újonc Jordánia és Üzbegisztán.

Afrika: teljes lehet Nigéria tragédiája

Afrikában is hat kvóta kelt el eddig: Egyiptom, Algéria, Tunézia, Marokkó és Ghána után hétfőn Zöld-foki-szigetek is ünnepelhetett. A maradék három egyenes ági vb-hely kedden talál gazdára.

Két csoportban viszonylag egyértelmű a helyzet: Elefántcsontpart és Szenegál pontelőnnyel vezet, s nem közvetlen rivális ellen játszik az utolsó fordulóban. Előbbi botlására Gabon, utóbbiéra a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja csapna le.

Kulcsmeccs lesz a Nigéria–Benin találkozó. Utóbbi áll a csoport élén, az előzetesen esélyesnek tartott Nigéria egy győzelemmel pontszámban utolérheti Benint. Ezzel azonban lehet, hogy nem magának, hanem Dél-Afrikának kaparná ki a gesztenyét, amelynek Ruanda legyőzése mellett Benin botlására is szüksége van.

Afrikából a négy legjobb csoportmásodik még megőrzi reményét a vb-részvételre, ám Nigéria mérlege olyan rossz, hogy erre a menekülőútra már egyáltalán nincs esélye. Afrika egyik legnagyobb futballhagyományú országának vb-selejtezős tragédiája ma teljes lehet.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

