Segélykiáltás a Mikulástól

Legyen szó akár Mikulásról, akár Télapóról, egy dolog biztos, az emberek döntő többsége – még a felnőttek is – nagyon várják, ma reggel is nagyon várták az ajándékot hozó piros ruhás alakot, mert szinte mindannyian hihetetlen módon szomjazzuk a gesztus mögött meghúzódó szeretetet. Aki egy-egy alkalommal már átvállalta az ajándékozást, az édes terhet jelentő feladatot, az tudja, hogy a gyermekek valósággal átszellemülnek, ha meglátják a Mikulást. Főleg a kisebbeket, de a nagyobbakat is megbabonázza a piros ruhát és fehér szakállat viselő, nagy batyut cipelő Mikulás látványa, de gyakran tapasztalni, hogy az idősek is ujjongásban törnek ki a nagy találkozáskor. S a hatás annak ellenére sem marad el, hogy a nagy gyermekek és az idősebbek tudják: a piros ruha nem Szent Miklóst, még csak nem is a mesebeli Télapót rejti, hanem valakit, akár egy ismerőst, aki egy napra házhoz viszi a szeretet csodáját. Az embereknek szükségük van az illúzióra, de még inkább a szeretet hihetetlen erejére.

A minap, amikor először találkoztam a norvég posta karácsonyi reklámfilmjével, úgy éreztem, éppen a szeretet csodáját vették durva támadás alá. Arra vetemedtek, amire még a kommunisták sem tettek kísérletet: hogy magát a szeretetet figurázzák ki. A norvég posta néhány perces reklámfilmjének mondanivalója ugyanis csupán annyi, hogy egy férfi és a Mikulás megkívánja egymást, és a happy endnek szánt pillanatban az egész csókolózásba torkollik. Ez azonban nem szeretet, hanem homoszexualitás, a Mikulás kultuszától pedig mi sem áll messzebb, mint a testiség. S aki az önzetlen szeretet üzenetét tiporja sárba, az a gyermekek (és nemcsak gyermekek) százmillióinak álmát támadja, és próbálja meg elvenni minimális politikai haszon érdekében. Aki pedig ezt képes megtenni, az erkölcsi értelemben megszűnt embernek lenni. Innen már tényleg nincs lejjebb.

Borítókép: Mikulás-jelmezes férfi a Macy’s áruház hagyományos hálaadásnapi parádéján New Yorkban 2021. november 25-én. A hálaadás az egyik legfontosabb amerikai ünnep, amelyet minden év novemberének negyedik csütörtökén tartanak. (Fotó: MTI/AP/Eduardo Munoz Avarez)