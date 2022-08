Uniós pénzek: ami jár, az jár

Ha Brüsszelben úgy ítélik meg, hogy Magyarország nem a normál jogállami keretek között működik, akkor a hétéves büdzsé pénzei is veszélybe kerülhetnek. De nem pusztán a keretköltségvetési összeg okozhat dilemmát, hanem az is, hogy ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben Magyarország külső finanszírozási képessége is a tét, hiszen ez az európai ­uniós források nélkül nincs egyensúlyban, a devizatartalékot pedig ilyen nehéz időkben nem illik apasztani. Devizakötvényt ugyan nemrégiben hazánk sikeresen kibocsátott, azonban a szomszédban dúló háború alaposan megbolygatta a nemzetközi pénzpiacokat is, a hitelezők óvatosabbá váltak. Arról nem is beszélve, hogy a forint árfolyamát egy esetleges „meg nem állapodás” híre a mélybe rántaná. Meg kell említeni, hogy nem pusztán hazánk a fekete bárány az EU fővárosában. Ugyanis a helyreállítási alappal és a költségvetéssel kapcsolatos ügy nem speciálisan magyar, hanem regionális, pontosabban periferiális, a déli tagállamokat is érintő gond, de a többi nettó haszonélvező ország már megállapodott, és elkezdte a pénzek lehívását. A lengyeleknél ez utóbbi októberre várható.

Aki nem foglalkozik ezzel a témával, jogosan teheti fel azt a kérdést is, hogy érkeznek-e még pénzek Brüsszelből. Természetesen igen. A most éppen kifutó 2014–2020-as időszakból van beragadt pénzünk, sok esetben ebből már előleget várunk vissza. Vannak olyan források is, melyek nem közvetlen kormánymegállapodástól függenek, mint a Brüsszelben pályázható pénzek – például a kutatási projektek – vagy a közvetlen jövedelmi kifizetések. A Covid-alapnál pedig a helyreállítási programon kívüli pénzekből is kaphatunk, valamint az orosz–ukrán háború miatti menekültellátásra is érkezik dotáció.

De nézzük az érem másik oldalát!

Miközben hazánk nettó haszonélvezője az uniós tagságnak, vagyis többet kapunk vissza, mint amennyit befizetünk, jelentős mértékben megnőtt Magyarország hozzájárulása az Európai Unió költségvetéséhez. Az államkincstár 2021-es előzetes mérlegéből például az derül ki, hogy míg a korábbi években legfeljebb 50–80 milliárd forinttal emelkedett ez az összeg, 2020-ról 2021-re azonban 449 milliárdról 610 milliárdra nőtt a befizetési kötelezettségünk a közös kasszába. S valamivel több mint kétezermilliárd forintnak megfelelő összeg érkezett Brüsszelből. Ennek egyik fő oka, hogy az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az EU-ból, hiszen a BBC számításai szerint a britek Németország után a második legnagyobb nettó befizetők voltak, de a gazdasági növekedésnek és az EU kiadásainak is jelentős szerepük van a folyamatban. A másik oka pedig az, hogy dinamikusan bővült a magyar gazdaság teljesítménye, amely ezen a téren „mínuszt” jelent a költségvetésnek. Hazánk egyébként a többi tagállamhoz hasonlóan alapvetően három jogcímen fizet be jelentős összegeket az uniós költségvetésbe.