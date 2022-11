Öngól a nyitányon

(Kis színes. 2021 nyarán, a magyar–portugál futballmeccs előtti sajtótájékoztatón az asztalnál ülő Cristiano Ronaldo nemes egyszerűséggel félretolta az elé rakott Coca-Colát, helyette vizet kért. A Coca-Cola részvényárfolyama szinte azonnal 1,6 százalékkal, hatmilliárd dollárral visszaesett.)

A söreladás tilalmáról szóló döntés időzítését a Futballszurkolók Szövetsége is erősen bírálta: „Az igazi probléma, hogy az utolsó pillanatban történt minden. Mert ha magyarázat nélkül meggondolhatják magukat a szervezők, akkor a szurkolók érthetően aggódhatnak: vajon teljesítik-e majd a többi ígéretüket?”

Több szponzorcég kijelentette, felháborító, ahogyan a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség cserben hagyta őket, ezek szerint az olyan alapvető kérdésre, mint a szabad sörivásra sincs ráhatása. Nem képes megakadályozni, hogy Katar egy letárgyalt témában csak úgy kifaroljon a megállapodásból.

Egy, már a helyszínen tartózkodó angol szurkolót a legjobban az háborított fel, hogy miközben ők ott téblábolnak szomjasan, a VIP-vendégek gondtalanul söröznek, vigadnak, talán még a bőgőbe is beleugranak. Skandalum!

Persze az egészhez tudni kell, a konzervatív muszlim Katarban az alkoholárusítást erősen korlátozzák. Gyakorlatilag csak a szállodák bárjaiban lehet hozzájutni, szándékosan csillagászati áron.

(Zárójelben. Vajon meddig lesz képes fenntartani a szeszkorlátozást, illetve -tilalmat a kis arab ország? Tanulmányainkból tudjuk, hogy az ilyesmi eddig még sehol sem jött be. Annak idején, száz esztendeje az Egyesült Államokban is megpróbálkoztak vele, ám csak azt érték el, hogy fellendült az illegális szeszkereskedelem. Gengszterbandák jelentek meg a színen, s attól kezdve már nemcsak a májzsugor, hanem az „ólommérgezés” is szedte az áldozatait.

Az orosz cárok is megpróbálták korlátozni a lakossági italozást, de nekik sem sikerült. Sőt II. Miklós idejében többször fellázadt a nép, a vodkastopok több száz halottat követeltek, az elvonási tünetekkel küzdő szomjas emberek felgyújtották és szétverték a kiszáradt kocsmákat, miközben a szeszfőzdék dolgozói munka nélkül maradtak.

A tilalmak ott is csak az illegális alkoholkereskedelmet serkentették. Magyar példa is akad: egy 1978-as rendelet szerint délelőtt kilencig nem lehetett szeszes italt vásárolni a boltokban – mire persze nyomban megjelentek a kapualjakban a demizsonos zugkimérések… A piac alkalmazkodik.)