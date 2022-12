Nagyot koppant a dollármédia

Ezen a ponton érdemes felidézni, hogyan szaladt Szarvas Szilveszter elől Gurmai Zita vagy egy másik jobboldali újságíró elől Szabó Tímea, de az is tanulságos jelenet volt, amikor Sargentini asszony háborodott fel azon, hogy Bohár Dániel meg merte szólítani. Ráadásul a templomtól a miniszterelnököt szállító járműhöz tartó út alig egy percig tartott, ez alatt az idő alatt az ország vezetője nem tud nagy- vagy mélyinterjút adni egy baloldali propagandalapnak. Amúgy a Telex tudná még fokozni a botrányt: miért álltak meg a templom előtt? Miért nem mentek be az épületbe? Legközelebb akár meg is zavarhatnák a hajnali misét, mondván, ők most azonnal akarnak válaszokat kapni például a tanárok fizetéséről.

Végül, köztünk szólva, én Orbán Viktor helyé­ben soha többet nem állnék szóba külföldről finanszírozott, idegen országok érdekeit képviselő újságok munkatársaival.