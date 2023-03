Az európai civilizáció nagy pillanatai (3. rész)

A Nyugat most úgy döntött, hogy felszámolja önnön történelmi és kulturális örökségét, lerombol minden hagyományt, eltünteti a múltat (a múltat végképp eltörölni, woke-szolgahad, indulj velünk…), úgy döntött a Nyugat, hogy a vallási, a nemzeti identitás eltörlése után eltünteti végre a legutolsó, maradék, kicsike identitásunkat is, így aztán hadat üzentek a nemi identitásnak, LMBTQ-szörnyetegek és bűnözők diktálják a modern idők vallását, miszerint nincs többé férfi és nincsen többé nő, hát hogy is lenne, ha egyszer nincsen Isten se, a tudomány nagy örömmel számol be újabb és újabb szenzációkról, legutóbb például arról, hogy két férfi szőrös hátsójából vett sejtek segítségével „alkottak” egy magzatot, hát micsoda öröm, micsoda boldogság, nők, ne szüljetek gyereket, mert csak szennyezitek vele a környezetet, de ha két férfi (férfi?) bőrkeményedéséből csinálunk homonculust, azt viszont nagy csinnadrattával megünnepeljük, éljenek a szivárványcsaládok, éljenek a migránsok, olyan ügyesen rondítják össze az egykor volt, rendezett, tiszta bajor kisvárosok főtereit, arról nem is beszélve, milyen szépen erőszakolják meg a nőket és a gyerekeket, nem csoda hát, ha a német városok önkormányzatai úgy döntenek, kilakoltatják a lakásszövetkezetekből az öreg, beteg német nyugdíjasokat és a helyükre betelepítik Aliékat, hát teljesen világos, hogy nincsen semmi szükség már az öreg, beteg Hansra, két éve karácsonykor a német (német?) közszolgálati tévében el is énekeltették német (német?) kisgyerekekkel, miszerint „az én nagyim egy környezetszennyező disznó!”, hát van-e ennél kedvesebb karácsonyi meglepetés, lássuk be, nincsen, s örvendjünk, ezeknél az Isten nem önmaga, hanem a tótawéárpád meg a sambrinton képmására teremtette meg a hívek táborát.

S hogy el ne felejtsük: ez a mai Nyugat betűhíven átvette és alkalmazza a régi szovjet időkből ránk maradt viccet: Aki nem hiszi, annak utánajárunk.

És ne legyen semmi kétségetek: ezek tényleg utánajárnak.

Ezek lettek Sztálin és Hitler legjobb tanítványai, csak most a demokrácia és a liberalizmus legfelső fokának kell hívni őket.

Nos, nagyjából ennyit akartam elmondani az európai civilizációról és a Nyugat nagyszerűségéről önöknek.

Még annyit teszek hozzá, hogy nem elég becstelennek, aljasnak, a lejárt szavatosságú libsi-woke-neomarxista lózungokat hibátlanul felmondó, képességtelen hülyének lenni, de annak is kell látszani.

Róna Péter hibátlanul megfelel ennek a fontos kritériumnak. Nem véletlenül lett a Hang nevű pöcegödör interjúalanya. Majd jövőre meghívják megint. Legfeljebb a Szerető Szabolcsot lecserélik a Lukács Csabára. És most őszintén és amúgy: hát nem teljesen mindegy?

(Vége)

