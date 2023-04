A közös fohász időszerűsége

Nagyon készül az ország Ferenc pápa háromnapos hivatalos látogatására, ami magától értetődő, hiszen az elmúlt ezer évben mindössze ötödik alkalommal fordul elő, hogy a Szent Péter trónján ülő katolikus egyházfő tiszteletét teszi Magyarországon, ráadásul a szentatya három napot is eltölt hazánkban. A látogatás amúgy is nagy jelentőségét két körülmény tovább növeli, az egyik az, hogy

Ferenc pápa már másodszor jön el hazánkba, így Magyarország az első olyan ország, ahová a szentatya többedszerre eljut.

Másrészt, az orosz–ukrán háború kitörése óta Vatikán mellett Magyarország képvisel a konfliktusban egyértelmű és határozott békepárti álláspontot. Nem hiába fogalmazott úgy februári évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök, hogy

Maradtunk ketten békepártiak: Magyarország és a Vatikán.

S éppen e közös békepárti álláspont az, aminek köszönhetően a világ várhatóan kiemelt figyelemmel kíséri majd Ferenc pápa magyarországi apostoli útját és a Budapesten megfogalmazott üzeneteket. Ahhoz, hogy a szentatya látogatása elérhesse célját, két dolog mindenképpen szükséges: szervezettség és biztosítás, és ezek természetszerűleg összefüggnek. Fontos, hogy a program lebonyolítása flottul menjen, részben azért, mert a 87. életévében járó pápa nem kis terhet vállalt a magyarországi apostoli úttal, hiszen a megérkezésétől a hazaindulásáig egymást érik a szentatya programjai. E háromnapos látogatás egy fiatalabb, teljesen egészséges szervezetet is megviselhetne, de sokat jelenthet, ha az egyes események csúszások, fennakadások nélkül követik egymást. Így Ferenc pápának két hosszabb találkozó között talán marad némi ideje és lehetősége a pihenésre is.

Ami pedig a biztosítást illeti, talán mondani sem kell, mennyire fontos, hogy a szentatya programjai rendben menjenek. Erre mindenkor, minden körülmények között szükség van, kiváltképp most, amikor

a világ egyik legfontosabb, amúgy békepárti személyisége egy szintén békepárti országba érkezik.

Egy olyan államba, amelynek szomszédjában dúl a XXI. század legjelentősebb háborúja, és amely a békepárti álláspontjával magára maradt az Európai Unióban. Nem véletlen, hogy Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is fontosnak tartotta kijelenteni a napokban:

rendben zajlanak a pápalátogatás előkészületei, és minden érintett szervezet megfelelően felkészült a szentatya fogadására.

Hozzátéve, hogy a rendőrség, a TEK és a mentőszolgálat hónapok óta azon dolgozik, hogy zavartalan legyen a szentatya látogatása. Ezek szerencsés esetben feleslegesnek tűnő gondolatok, ha úgy tetszik, kötelező körök, amelyekre az emberek legyintenek, de ebben a speciális helyzetben óriási jelentősége van a megfelelő előkészületeknek, a felkészültségnek. Már csak azért is, mert hiszem, hogy ha a szentatyának is köszönhetően valahol ekkora lelki, spirituális erőtér létesül, akkor ott a sötét oldal is mindig megmozdul így vagy úgy. Az ima mellett abban bízhatunk, hogy a magyar hatóságok, amelyek eddig is rendre magas színvonalon tették a dolgukat, ezúttal is a helyzet magaslatán lesznek.

Ha a szervezettség és biztonság rendben lesz – hiszem, hogy így lesz –, akkor minden adott lehet ahhoz, hogy a szentatya látogatását mi, magyarok a javunkra fordítsuk. Egyrészt,

ha a két békepárti erő összeadódik, annak különleges jelentősége lehet.

Jó lenne, ha ez hatással lenne a világpolitika alakulására is, de a Nyugat és Oroszország egyelőre annyira eltökéltnek mutatkozik a háború folytatását illetően, hogy nem nagyon lehetnek illúzióink. Ami biztos, a szentatya apostoli útjából mi mindenképpen erőt meríthetünk, úgy gondolom,

nemcsak a hívőknek, hanem a nem hívőknek is sokat adhat Ferenc pápa budapesti jelenléte.

Annyi bizonyos, hogy nemcsak az állam, hanem értelemszerűen a katolikus egyház is nagyon készül a szentatya fogadására és vendégül látására. Bízzunk benne, hogy miként a 2021. szeptemberi eucharisztikus világkongresszus utolsó napján, úgy április 30-án, vasárnap is megmozdul az ország, és a délelőtti szentmisén megtöltjük a Parlament előtti teret és a Kossuth tér környékét.

Olyan jó lenne, ha százezrek imádkozhatnának együtt a békéért, Magyarországért, Európáért és az egész világért.

Talán soha nem volt még ekkora szükség a közös fohász erejére!