Karácsony botránya Gyurcsánynak jó

Nem telik el hét, hogy Karácsony Gergely ne bukjon le ismét valamivel, amiben nem mond igazat. Már olyan alapvető kérdésekben is szemrebbenés nélkül hazudik, mint például hogy miért közlekedik autóval az autómentes hétvégén. De ennél sokkal súlyosabb az a finanszírozási botrány, amelyről hónapok óta nem tud kézzelfogható magyarázatot adni a főpolgármester, és amely miatt még balliberális véleményformálók is felháborodottságuknak adtak hangot. Gyurcsány Ferenc ínyére lehet ez az egész történet: Karácsony Gergely pozíciói gyengülnek az ilyen botrányok hatására, így még kisebb lesz a mozgástere, míg a DK tovább erősítheti pozícióit.



Karácsony Gergely sosem volt az igazmondás bajnoka, a közelmúltból talán a legemlékezetesebb történet az angol tudásával és nyelvvizsgájával kapcsolatos tortúra volt. Kiderült, hogy a főpolgármesternek nincsen államilag elismert nyelvvizsgája, és az is egyértelművé vált, hogy nem beszél idegen nyelveken. Ennek ellenére a főpolgármester kötötte az ebet a karóhoz és mindenféle magyarázattal állt elő, egy interjúban még azt is állította, hogy ő „hiperpasszív” angolt beszél. Ahelyett, hogy férfia­san bevallotta volna az igazat, egy ilyen egyszerű kérdésben is heteken, sőt hónapokon keresztül állított valótlanságot és süllyedt el az egyre mélyülő hazugságspirálban. Kísértetiesen hasonló történet volt a napokban, amikor az autómentes hétvégén egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért érkezett autóval, amire azt válaszolta, hogy azért, mert még több programja is van az adott napon. Miután követték, hamar kiderült, hogy még ebben sem mondott igazat, valójában hazament az autóval. Akit ilyen pitiáner dolgokban is folyamatosan hazugságon kapnak, attól ne lepődjünk meg, hogy ennél sokkal fajsúlyosabb kérdésekben is szemrebbenés nélkül állít valótlanságot.