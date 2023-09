Új stratégia az uniós pénzek hazahozásához

Egy extra kitétel is része volt a tagállami vezetők megállapodásának: a magyar kormány az Európai Bíróságtól kérni fogja annak vizsgálatát, hogy a rendelet egyáltalán megfelel-e az EU alapszerződéseiben foglalt, jogalkotási hatáskörökre és követelményekre vonatkozó előírásoknak.

Összességében a kormányfői kompromisszum hangsúlyozottan az uniós jogbiztonságba vetett bizalmon alapult, lényegé­ben a jogi kritériu­mok érvényesülésének garanciáit rögzítette. Sajnálatos módon azonban kiderült, hogy ennek a bizalomnak hiányzik a reális alapja.

A brüsszeli intézményeknek ugyanis szándékukban sem volt az egyezség szellemében eljárni. A kialkudott jogi garanciák rendeltetésszerű érvényesítése helyett azok olyan átértelmezését hajtották végre, ami a lehető legszélesebb kiterjesztő és visszaélésszerű jogalkalmazásnak nyitott utat. Az Európai Bíróság a rendeletet teljesen összeegyeztethetőnek találta az alapszerződésekkel, és a bizottság is közzétette az alkalmazási irányelveit, amelyek az önkényességre is lehetőséget biztosító módon határozták meg az Ursula von der Leyen vezette testület eljárási kompetenciáit.

Ilyen leépített jogi garanciális környezetben indult meg Magyarországgal szemben a cinikus módon jogállamisági­nak nevezett koncepciós eljárás, amiben Varga Judit igaz­ságügyi miniszter és apparátusa vívta állhatatos küzdelmét a magyarok érdekeiért. Nagymértékben ennek is köszönhetően a tervezett százszázalékos forrásmegvonás helyett a tanács 65 százalékos mértékű visszatartásról rendelkezett addig, amíg az előírt jogalkotási feltételeket a magyar parlament és kormány nem teljesíti, de a bizottság bürokratái ehhez még számos további jogi követelményt (mérföldköveket) is támasztottak, hogy egyelőre egyetlen centet se kelljen fizetniük. Azonban az országgyűlési többség és a kormány együttműködésének köszönhetően minden olyan oktrojált jogszabály és intézkedés megszületett, ami a választói akarattal és felhatalmazással még nem áll ellentétben, de megteremti az uniós követelések jogi megoldását. Ezzel a jogi keretek ki is merültek.

Az a tény, hogy az ­uniós jogi szabályozásból levezethető feltételek teljesítése ellenére sem szabadultak fel a nekünk járó pénzügyi források, idén nyárra nyilvánvalóvá tette azt, ami korábban is körvonalazódott: a brüsszeli bürokrácia valójában egyáltalán nem jogi, hanem politikai kérdésként tekint az ügyre, ami ennek megfele­lően a továbbiakban részünkről is erőteljes politikai válaszokat igényel az ellehetetlenített és képmutató jogi rendezési kísérletek helyett.

Erre a helyzetre jól reflektált az a szerkezeti átalakítás a magyar kormányban, ami az Igazságügyi Minisztérium szakterületéről kivette az uniós politikát, és a Bóka János vezetésével létrehozott önálló minisztérium hatáskörébe szervezte. Intézményes szinten is a politikai megközelítés vált meghatározóvá az uniós ügyekben, a pénzügyi kérdések területén az EU intézményei által lerombolt jogbiztonság alárendelt technikai eszközzé fokozta le a jogi párbeszédet, így a jogi eljárások kereteinél nagyobb dimenzióban és erősebb mozgástér nyílik az érdekeink érvényesítésére.