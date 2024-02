Navalnij-Lumumba visszatér

Az átnevelhetetlen című színdarab előadása végén Fullajtár Andrea színművésznő a közönséggel együtt Alekszej Anatoljevics Navalnijra emlékezett a minap a budapesti Katona József Színházban. Székük alá helyezve mécsest is kaptak a nézők, amelyet hazavihettek, hogy együttérzésük jelképeként meggyújtsák. Ezt maga a színház közölte.

A Katona korábban is híres volt liberális szellemiségéről, már a kedvezményes DK-s jegyvásárlások, sőt a Gyurcsány-párt létrejötte előtt is. Csaknem negyedszázada egy kamara-előadáson láttuk ott Fullajtár Andreát (Kés a tyúkban, bemutató: 1999), aki a szerepe szerinti évakosztümben tárta fel önmagát. Heller Ágnes nyugalmazott filozófus eközben nézőként kísérte figyelemmel a történteket.

Az átnevelhetetlen (egy olasz szerző darabja) Anna Politkovszkaja orosz újságírónő – a Putyin-rendszer számlájára írt – meggyilkolásának állít emléket. Most az élet, sőt – ha lehetünk morbidak – a halál hozta úgy, hogy minden összeállt a Politkovszkaja-emlékezésnek a Navalnij-kultuszba való átcsúsztatásához. Ha naiv lelkek lennénk, azt gondolhatnánk, itt is a történet vége, Örs vezér tere, végállomás, kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre figyelmeztessék utastársaikat is!

De nincs vége, és innentől kezd a dolog izgalmassá válni. Fullajtár Andrea a Magyar Narancsnak adott 2020-as interjújában nemcsak a Putyin-rendszerrel kapcsolta össze Politkovszkaja halálát, hanem Orbán Viktor Magyarországáig jutott el a logikai ívben, csak azon a ponton visszakozva, hogy vajon rettegnie is kell-e már.

„Nincs mitől. Attól félnék, ha nyíltan náci írókat (sic!) kellene olvasnia a fiamnak, és tőlük tanulna magyarnak lenni. Elképzelem, ahogy valamelyik NER-apuka ölébe veszi a gyerekét, és Wass Albertet olvas esti meseként. Az azért elég rémálomszerű lenne. De ilyenektől nem kell tartanunk, ugye?”

– mondta. Halálra azért ne rémüljön a kedves művésznő! Mindamellett szépen kirajzolódik a lánc, amelyet szorongatva igyekeznek egyesek ráakaszkodni Navalnij halálára. Félreértés ne essék, a jobb sorsra érdemes orosz aktivista is sajnálatos veszteség, ahogyan minden egyes emberrel egy egész világ vész el – ettől csak tömeggyilkosok esetében szoktunk eltekinteni.