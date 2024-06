Köln ne legyen Irapuato!

Görcsölés helyett mi is jobban tesszük, ha ellazulunk. Ne feledjük, három éve is pocsékul, a Portugália elleni 3-0-s vereséggel kezdtük az Eb-t, amit aztán a Franciaország ellen csodaként megélt 1-1-es döntetlen követett, sőt Münchenben kis híján a németeket is megleptük, tényleg kevésen múlt a továbbjutás.

Még semmi sincs veszve. Igaz, hiú ábrándokat se kergessünk. Különösen az első forduló eredményei alapján a németek ellen messze nem mi vagyunk az esélyesek. Bizony benne van, hogy megint kikapunk. Ám nagyon nem mindegy, hogyan és mennyivel. Emberi számítás szerint három ponttal is tovább lehet jutni.

Ki ne tudná, csoportonként az első két helyezett mellett a hatból a négy legjobb harmadik is folytathatja a nyolcaddöntőben. 2016 óta rendezik az Európa-bajnokságot huszonnégy csapat részvételével. Az előző két tornán egyetlen együttes nem jutott tovább három ponttal: három éve Ukrajna járt így mínusz egyes gólkülönbséggel.

Kiindulhatunk Mexikóból is. Az 1986-as világbajnokságon ugyanez volt a lebonyolítás: huszonnégy csapat, hat csoport, tizenhat továbbjutó, a legjobb tizenhattól egyenes kieséses szakasz. Mint jól tudjuk, a magyar válogatott a Szovjetuniótól elszenvedett 6-0-s vereség után 2-0-ra legyőzte Kanadát, majd 3-0-ra kikapott Franciaországtól, így lett harmadik a csoportjában. Két gólon múlt a továbbjutás. 6-0 és 5-0 között nincs különbség, de ha csak ötöt kapunk a szovjetektől és mondjuk hármat rúgunk Kanadának, továbbjutunk.

A Németország elleni meccset tilos tehát úgymond feladni, a bravúr lenne az igazi, akár döntetlenként, de a nagy különbségű vereséget mindenképpen muszáj elkerülni, adott esetben kétgólos hátrányban is küzdeni kell a végsőkig.

A sportolók nem szeretnek számolgatni, de most tényleg minden gólnak jelentősége van. Ha emelt fővel zárjuk a németek elleni szerdai összecsapást, Skócia ellen még szinte mindent helyre lehet hozni. Hogy Köln tényleg ne legyen Irapuato.