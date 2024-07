Nem a pogányok, a béke ünnepe

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azért tehetne valamit. Az elkent bocsánatkérés, miszerint nem állt szándékunkban, sajnáljuk, éljen a tolerancia, bla-bla, édeskevés. A megnyitó beszédhez hasonlóan a teljes ünnepség forgatókönyvét sem ártana keretbe foglalni. Élő hagyományként nyitóceremónián eddig minden rendező ország a történelmét igyekezett bemutatni. A 2012-es londoni műsor kétségtelenül rendhagyó volt, de nem provokatív, s ki merné tagadni, hogy a rock and roll szerves része az angolszász kultúrának. Csak a franciák nem bírnak magukkal. Már az 1998-as labdarúgó-világbajnokság előtt is rendeztek egy eszement felvonulást dülöngélő bábukkal a Champs-Élysées-n, most annál is nagyobbat akartak durrantani.