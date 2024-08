A politikában a végső érték a nemzet

A felszínes szemlélő könnyen politikai szélkakasnak bélyegzi azt, aki több pártban megfordul pályája során, holott megeshet, hogy nem ő változik, hanem körülötte módosul a politikai környezet. A kilencvenes évek második felében Szőcs Géza írt egyik mélyenszántó politikai elemzésében a „belülről vezérelt” és a „kívülről vezérelt” egyéniségekről. A szilárd értékrendű, elvhű politikusokat nyilvánvalóan az első kategóriához tartozók között kereshetjük.

Az erdélyi magyarság élő lelkiismerete, az 1989-es temesvári népfelkelésnek szikrát adó, a nemzeti érdekekért és értékekért mindenkoron kiálló, szükség esetén a halálos veszéllyel is dacoló Tőkés László ugyanazt az eszmeiséget, a keresztény és nemzeti alapon álló konzervativizmust képviseli, amióta a hallgatás falát leromboló emlékezetes Panoráma-interjúval berobbant a magyar közéletbe 1989 nyarán.

Eközben az általa támogatott politikai csapat más-más formát öltött az erdélyi közélet belső logikájának megfelelően.

De van becsülendő példa a másik oldalon is. Fodor Gábor a Fideszen belül az SZDSZ-t képviselte, annak a naiv, idealista vonalát, minden bizonnyal ezért is lépett ki a pártból 1993 őszén, midőn ott a nemzeti oldalhoz húzók váltak hangadókká. Viszont a komolyan vett szabadságeszme, az őszinte demokratikus elkötelezettség révén az ellenzéki térfélen ő képviseli a normalitást, az értelmes párbeszédet, a civilizált vitakultúrát. Miközben ma is megvédi a Bokros-csomagot, nemcsak vállalja, de azonosul is SZDSZ-es múltjával. Üdítő volt végighallgatni Bayer Zsolttal folytatott beszélgetését a tusványosi MCC-színpadon, merthogy kettejük eszmecseréje inkább volt beszélgetés, mint vita, csak árnyalatokban különböztek álláspontjaik a legfontosabb kérdésekben a rendszerváltástól a woke-őrületig.