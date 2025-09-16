Potemkin-falut lát Weber

Ádáz vita dúl a magyar közéletben arról, miként kellene viszonyulni az Európai Unió jelenlegi globalista, háborúpárti vezetéséhez. A kormány álláspontja egyértelmű, Magyarország az első, semmiben nem támogatjuk Brüsszelt, ami ellentétes hazánk érdekeivel. Ezzel szemben az ország jövőjéről saját vízióval nem rendelkező ellenzék mára teljesen az unió kiszolgálójává vált, tulajdonképpen az Európai Bizottság és az Európai Néppárt kormánybuktató terveinek eszközeként szolgálnak. Nem véletlen, hogy a „hazahozzuk a visszatartott uniós forrásokat” jelszó szajkózása közben feltétel nélkül támogatják Brüsszel minden önfeladó, önsorsrontó lépését, amelyekkel teljesen tönkreteszik Európát, benne Magyarországot is.
Ursula von der Leyen és Manfred Weber az elmúlt héten világosan értésünkre adta, hogy tisztességes patrióta velük semmiféle kompromisszumot nem köthet. A bizottság elnöke az évértékelő beszédében teljesen kivetkőzött a szerepéből, és a még létre sem jött Európai Egyesült Államok szuperkormányának önjelölt vezetőjeként hadiállapotot hirdetett.
Európa harcban áll, rikácsolta képünkbe rögtön beszéde elején, megkérdőjelezve ezzel az Európai Unió létrejöttének egyik alapvetését, miszerint éppen azért szövetkeztünk ebben a formában, hogy soha többé ne álljon a kontinens harcban. Orbán Viktor egyenesen úgy fogalmazott, Von der Leyen már nem az Európai, hanem az Ukrajna Bizottságot vezeti.
Már nem az európai polgárok, hanem Ukrajna a fontos.