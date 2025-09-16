Potemkin-falut lát Weber

De nem jártunk jobban a beszéde többi elemével sem. Kiállt ismét az orosz fosszilis energiáról való leválás önsorsrontó, ostoba politikája mellett. Ráadásul elhallgatta azt a tényt, hogy a teljesen elhibázott szankciós politika meghirdetése óta nőtt az orosz gáz és az orosz kőolajtermékek felhasználása Európában, legfeljebb nem úgy hívják. Végtelenül álszent viselkedés tehát az, amikor bojkottot hirdetünk a gaz agresszor termékeire, majd átcímkézve még többet vásárolunk – ráadásul drágábban – mástól belőle. Jól látszik, hogy ezzel Európa kiiratkozott a gazdasági versenyből, a világ elzúg mellettünk.

Az elviselhetetlenül megdrágult energia miatt versenyképességünk gyakorlatilag megszűnt. És erre nincs semmilyen válasza Európa globalista urainak.

A bizottság elnöke teljesen más filmet néz az USA-val kötött kereskedelmi megállapodásról is, mint Európa józanabbik része. Szerinte a lehető legjobb megállapodást kötötte, miközben az európai érdekeket szem előtt tartók szerint az unió a világ balekjává vált. Van azonban valami, amiben Von der Leyen már nem az Euró­pai, hanem az Ukrajna Bizottságot vezeti, túlszárnyalná az amerikai teljesítményt. Trump elnök hivatalba lépése után az első dolga volt, hogy elzárja azokat a pénzcsapokat, amelyeken keresztül dollármilliárdok folytak el globalista nyomásgyakorló szervezetek kasszájába, hogy azok érvényesítsék a világ minden pontján az amerikai központú magánpénz-birodalom akaratát, nem riadva vissza a káoszteremtéstől, a kormánybuktatástól és a polgárháborús viszonyok előidézésétől sem.

Von der Leyen most közölte, hogy az amerikai pénzforrások elapadása után az Európai Unió átveszi ezt a szerepet, és az érintett NGO-k, médiumok és politikusok fő finanszírozójává kíván válni. Vagyis nem csupán elvonná a forrásokat azoktól a demokratikusan megválasztott kormányoktól, amelyek nem értenek egyet az Európát lealacsonyító politikájával, hanem busás összegekkel finanszírozná azokat, akik ezen kormányok megbuktatsára szövetkeznek. Mindezt a demokrácia és a jogállamiság dicsőségére.