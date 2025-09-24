„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

A végén kezdem, a lényeggel, azzal, ami ebben az iszonyatban az egyetlen felmutatható és fontos és megkerülhetetlen. Ha ebből a vádból bármi igaz, akkor a kormánynak és a két kormánypártnak meg kell buknia, akkor el kell takarodnunk örökre, az érintetteknek pedig börtönben kell tölteniük életük hátralévő részét.

Ha ebből a vádból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek meg kell buknia, akkor el kell takarodniuk örökre, az érintetteknek pedig börtönben kell tölteniük életük hátralévő részét – kiegészülve a sajtójuk érintett részével.

És akkor, ha ezt tisztáztuk és leszögeztük, következzék az egyik „érintett” vallomása.

1977. szeptember 1. óta a barátom az az ember, akit ez a vérvád, igen, a Bibliából ismert Belzebub-vád ért. 1977 – az régen volt. Negyvennyolc éve volt. Én és mi nem engedhetünk ebből a negyvennyolcból.

Két hosszú hajú, „ricsés” srác kötött akkor barátságot, a Szilágyi Erzsébet gimnázium 1/b osztályában, az alföldi papucsunkban hordtuk a marsallbotot, a fal mögé zárva is miénk volt a világ, az 1977-ben megjelent Időrabló szárnyán megtanultunk repülni.

„Rejtett fény ragyog a dolgok legmélyén.

Erre gondolsz tán, hogyha így szólsz:

Van remény.

Kutasd hát és tárd ki ablakod

Tárd ki rá a két szemed, tisztán lásd az életet.



Nézd egy házat mutatok

Nem is ház, csak ablakok.

Bennük, aki mosolyog

Az az ember ott én vagyok.”

A rejtett fény is mi voltunk – s az az ember ott, hát azok maradtunk.

Az eltelt negyvennyolc év minden hordalékával.

S csak annyit engednék még bepillantani ebbe a házba, hogy az egyik hosszú hajú, ricsés, alföldi papucsos srác már akkor, 1977-ben a Margit körúti (akkor Mártírok útja) Budai ferences templomba járt vasárnaponként.

Akkor ez nem volt divat.

S fölöttébb kevés előnyt, karriert lehetett ilyesmiből kovácsolni.

Lehetett ellenben megtartó hitet szerezni.

Ő volt a templomjáró srác 1977-ben. A Semjén. Nem én.

Azután 1978-ban, az osztálykiránduláson ez a ricsés srác összejött az egyik osztálytársnőnkkel. Akkor a másik ricsés srác, én már egy éve együtt voltam egy másik osztálytársnőnkkel.