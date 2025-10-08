idezojelek
Mártírból is csak Juhász Péter jutott

A TUDATOS POLGÁR – Lelepleződött a baloldal összeesküvése, de meg kell értenünk, hogy miért jutottunk ilyen mélyre.

Huth Gergely
Juhász Péter 2025. 10. 08.

Végignéztük az eltorzult arcokat az eredetileg „megbékélésmenetnek” meghirdetett, de végül Juhász Péter egykori „drogvédő”, levitézlett Soros-ügynök, gátlástalan, megélhetési álhírkufár heroizálására átcímkézett vasárnapi gyűlöletdzsembori színpadán. Ha jól értem, a Kossuth téren obszcén szavakat üvöltöző méregzsákok legfőbb követelése az volt, hogy szabadon lehessen rágalmakat terjeszteni ezután is. Bármit, bárkiről. Értjük. Mi pedig követeljük, hogy ne lehessen!

A Magyar Nemzet, a PestiSrácok és Ábrahám Róbert oknyomozó munkáiból egyre világosabb, hogy az úgynevezett pedofilbotránynak valóban vannak politikai szálai. Csakhogy azok inkább a baloldal felé fonódnak. Hiszen a Juhász Péter és a többi álhírterjesztő révén Semjén Zsoltra és a kormánypártokra terelt gyanú eredetileg a baloldal celebjeit lengte körül. Hogy éppen ezt a témát és éppen így próbálták felhasználni a kormány megbuktatására, abban (a külföldi megbízók kiszolgálása mellett) a bosszúvágy is szerepet játszhatott.

Hiszen a fiatalkorú, vagy éppen csak nagykorú, intézetis fiúk és lányok rovására elkövetett emberkereskedelemben és prostitúció­ban az ellenzéki oldal celebjei voltak érintettek.

 Köztük éppen azok, akik az Ábrahám Róbert által találóan „Odafent szörnyek állnak” elnevezéssel illetett, tavaly februári „gyermekvédelmi” tüntetés arcai voltak. Ne feledjük, hogy ez az álcivil akció volt az első, amely a volt államfő brutálisan elbaltázott kegyelmi döntéséből a teljes kormányzat elleni pedofil vádat próbált kreálni. Nem kis sikerrel, hiszen ennek az összeesküvésnek a terméke Magyar Péter politikai karrierje is.

Májusban, amikor a Szőlő utcai javítóintézet (a sors fintoraként szintén Juhász Péter névre hallgató) igazgatóját prostitúcióval összefüggő bűntettek miatt letartóztatták, még senki nem sejtette, hogy a téma egy kormánybuktató játszma alapjául szolgál majd. Azt persze tudjuk, hogy a politikai földmozgásokat szinte mindig egy casus belli, egy botrány kirobbanása, vagy inkább kirobbantása előzi meg. Ilyen volt maga kegyelmi botrány, s persze nem vitás, hogy az is megfelelő alapanyag, ha egy ismert javítóintézet vezetőjéről (egyelőre nem jogerősen) kiderül, hogy nehézsúlyú bűnöző.

Innentől fogva a brüsszelita, balliberális boszorkánykonyhákban teljesen mellékes a valóság. 

Hogy a szigorúan őrzött fiú javítóintézetből például nem lehet sem fiúkat, sem lányokat kivinni egy kis szexmunkára, vagy hogy éppen a gyermekvédelmi törvény kőkemény szigorítása, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kötelező átvilágítása leplezte le a vélhetően már a kétezres évek óta szabadon garázdálkodó, kettős életet élő igazgatót. Sőt: most kiderülni látszik, hogy a pecér Juhász Péternek már korábban, más állomáshelyeken, tíz-húsz évvel ezelőtt is voltak gyanús ügyei, de azok vizsgálata elakadt. S láss csodát, ezek az ügyek a Lakatos Márk-botránnyal mutatnak személyi összefonódásokat!

Az oknyomozó munkák, s különösen Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető törökverő vitézséggel felérő küzdelme beigazolta, hogy minden mindennel összefügg, az álhír elterjesztése személyről személyre tökéletesen végigkövethető. 

Így jutottunk el a Válasz Online álságos inszinuációjától Juhász Péter és az áltanú, a hibbant szektavezér-operagépész Látó János „Zsolti bácsizós” videóján keresztül az összes fizetett celeb és felbérelt Humor Harold pedofilozós posztjain át Dobrev Klárához, Magyar Péterhez és a DK, illetve a Soros-féle sereg, köztük Tordai Bence aljas megnyilvánulásaihoz.

Ébresztő jobboldaliak! – kongatott vészharangot Kocsis Máté, ekképp összegezve a Facebook-oldalán a vasárnapi tüntetés tanulságait:

„A tiszás holdudvar este beszorult a saját hazugságaiba. […] Lényegében bevallották, hogy hazudtak, és csak hamis pletykákkal akarták felforgatni az országot. Ezt a támadást végigharcoltuk, visszavertük amennyire lehetett, de tanulni kell belőle. Ezek a szélsőségesen liberális gazemberek a legaljasabb rágalmakkal készültek felgyújtani az országot. Hónapokig építgettek az internet legalján egy álhírt, ami később egészen a Parlament falai közé jutott!. […] Ez a tervük most léket kapott, visszavonultak, mert nagy erővel léptünk fel, és nem hátráltunk se gyűlöletre, se gúnyra, se fenyegetésre, se személyeskedésre. Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjük. Tanulság: ha engedjük, hogy képtelen vádakkal elbizonytalanítsanak minket, alulmaradunk. Ha az ő játékszabályaik között játszunk, alulmaradunk.”

Kocsis Máté azokat a jobboldaliakat is megintette posztjában, akik „hallgattak, pedig tudták, hogy csak alaptalan a rágalom.” Jogos, főleg ha a kritika első helyen a Fidesz–KDNP funkcionáriusainak, az elmúlt ciklusok kedvezményezettjeinek szól és nem a teljes nemzeti tábornak. Hiszen az utóbbi mindig is harcosan szembeszállt az ordítóan fals balos-Mi Hazánk-os pedofilozással szemben.

Ám ha már a Fidesz frakcióvezetője szóba hozta, érdemes elgondolkodni azon is, valóban elvárható-e, hogy százezrek hangosan kiálljanak a kormány mellett, harcoljanak, vállalják a tiszás-libsi-bolsi gyűlöletrohamot, a fenyegetőzést, a családtagok megbélyegzését, vagy éppen a gyermekeik szívatását a nem éppen jobboldali túlsúlyú pedagógussereg részéről.

Nem szeretnék önismétlésbe sodródni, hiszen amikor kellett, újra meg újra felhívtam a figyelmet az elidegenedésre, ami azt követően indult el, hogy egy, az emberek problémáira kevésbé érzékeny elit nyert teret a kormányzat és a holdudvar egyes köreiben, miközben az ország a háborús válság súlyos következményeivel küzdött éppen. Hiszen Orbán Viktor az elmúlt hónapokban nemcsak meghirdette, de amennyire ilyen rövid idő alatt lehet, végre is hajtotta a népi fordulatot. Azaz a nemzeti tábor bevonását a közös küzdelembe, a törekvő, hétköznapi emberek tömegeit segítő intézkedéseket, az Otthon start programtól az édesanyák adómentességén át a kisvállalkozói és önfoglalkoztató szféra szereplőit erősen megsegítő, hétfőn bejelentett intézkedéssorozatig.

Kocsis Máté azt is írta, hogy „október 23-án mutassuk meg az utcán, mit jelent a magyar jobboldal ereje, mit jelent, ha összefogunk a külföldről fizetett álhírgyártókkal szemben, és mit jelent, hogy nem engedjük kiszolgáltatni a hazánkat!” Egészen biztos vagyok benne, hogy a frakcióvezető és a miniszterelnök e téren nem fog csalatkozni, mert a tiszás hőbörgőknél sokkal nagyobb, méltóságteljes, magabiztos és eltökélt emberáradat vonul majd végig a békemeneten, hogy megmutassa: Magyarország nem kér a liberálbolsevik restaurációból, a gyarmatosításból és a háborús presszióból, s megvédi mindazt, amit tizenöt év alatt elértünk, s amiért az 1956-os szabadságharcosaink bátran harcoltak.

Ám ez az összekapaszkodás csak kölcsönös lehet! Elvárható, hogy a nemzeti ünnepen újfent megerősítsék a társadalmi szerződést, s ezzel a 2026-os győzelem valódi megújulást hozzon majd a közpolitikában. 

Hogy beteljesíthessük az eredeti céljainkat, melyek a másfél évtizedes nemzeti-szuverenista kormányzást megalapozták. Hiszen 2010-ben a Nemzeti együttműködés nyilatkozatában a kétharmados többség elkötelezte magát „az áprilisi választásokon megszületett új társadalmi szerződés végrehajtása mellett”, s ezzel megalapozta a nemzeti együttműködés rendszerének kiépítését. Vissza kell térni erre az útra, respektálni kell az Orbán Viktor által oly sokszor hivatkozott szilaj, szabadságszerető, öntudatos magyar identitást, melyhez – a keresztény és nemzeti alap mellett – hozzátartozik a beleszólás, az önkormányzatiság igénye is.

Ha ilyen módon sikerül kiszélesíteni a közhatalom gyakorlását, azaz a politikát formáló civilek és köztestületek körét, olyan nemzeti immunitás jön létre, hogy nem lesz még egy választási kampány, ahol efféle Magyar és Juhász Péterek labdába rúghatnak.

Jerikó falai

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Az európai egység magyar kovácsa

Értekezés a rágalmazásról

