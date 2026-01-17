Magyar Péter úgy jellemezte új birodalmi ügynökét, hogy azzal politikailag ki is nyírta

Most, hogy befutottak a legfrissebb, legmegbízhatóbb közvélemény-kutatások (lásd: ITT, ITT és ITT), a globalista Birodalom kínos vergődésbe kezdett. Mit tegyenek? Kit vezényeljenek kókadóban lévő konteómessiásuk mellé gazdasági tótumfaktumnak, aki nem annyira gyengeelméjű, mint az eddigiek, és esetleg képes befogni a lepénylesőjét, mikor a Tisza adóemelési, nyugdíjas-sanyargatási és családtámogatás-nyesegetési terveiről kérdezik? (Az eddigiek nem tudták.) Szóval ki legyen az?

Hosszas törpölés után Kapitány Istvánra esett a választás, akit Tisza-vezér úr ma, azaz szombaton jelentett be ünnepélyes robothangján. Róla (mármint Pistáról) egyebek mellett azt érdemes tudni, hogy a Birodalom régi, megbízható kádere, aki évtizedeket húzott le a Shellnél, talán már az ereiben is olaj folyik, s végül az olajmulti globális alelnökeként szerelt le. Egyébként akkor csatlakozott a Shellhez (1987-ben), amikor azt az Interag képviselte Magyarországon, amely pedig a Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt vezette Impexhez tartozott. Ez csupán annyiból érdekes, hogy látnivalóan nála is hézagmentesen sikerült az átcuppanás egyik birodalmi tőgyről a másikra. Megbízható kommunista elvtársból (még a Sugár Áruház helyettes vezetője is volt) vezényszóra ragyogó globalista menedzserré civilizálódott. Bámulatos!