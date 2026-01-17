idezojelek
Magyar Péter úgy jellemezte új birodalmi ügynökét, hogy azzal politikailag ki is nyírta

Ki a fene akarja, hogy a pénzügyeit a „magyar Jockey Ewing” kezelje?

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Magyar Péter Bajnai Gordon Kapitány István Kóka János 2026. 01. 17.
Most, hogy befutottak a legfrissebb, legmegbízhatóbb közvélemény-kutatások (lásd: ITT, ITT és ITT), a globalista Birodalom kínos vergődésbe kezdett. Mit tegyenek? Kit vezényeljenek kókadóban lévő konteómessiásuk mellé gazdasági tótumfaktumnak, aki nem annyira gyengeelméjű, mint az eddigiek, és esetleg képes befogni a lepénylesőjét, mikor a Tisza adóemelési, nyugdíjas-sanyargatási és családtámogatás-nyesegetési terveiről kérdezik? (Az eddigiek nem tudták.) Szóval ki legyen az?

Hosszas törpölés után Kapitány Istvánra esett a választás, akit Tisza-vezér úr ma, azaz szombaton jelentett be ünnepélyes robothangján. Róla (mármint Pistáról) egyebek mellett azt érdemes tudni, hogy a Birodalom régi, megbízható kádere, aki évtizedeket húzott le a Shellnél, talán már az ereiben is olaj folyik, s végül az olajmulti globális alelnökeként szerelt le. Egyébként akkor csatlakozott a Shellhez (1987-ben), amikor azt az Interag képviselte Magyarországon, amely pedig a Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt vezette Impexhez tartozott. Ez csupán annyiból érdekes, hogy látnivalóan nála is hézagmentesen sikerült az átcuppanás egyik birodalmi tőgyről a másikra. Megbízható kommunista elvtársból (még a Sugár Áruház helyettes vezetője is volt) vezényszóra ragyogó globalista menedzserré civilizálódott. Bámulatos!

Az sem elhanyagolható – sőt, talán a leglényegesebb – tudnivaló Kapitány kapcsán, hogy a Shell tíz legnagyobb részvényeséből öt a BlackRock és a Vanguard magántőkealapokhoz köthető. 

Mindez Schiffer András szerint azt jelenti, hogy a Tisza vezére Kapitányék révén „egy BlackRock-gyarmatot akar berendezni Magyarországon”.

Az egyik legnagyobb háborús uszító, Merz német kancellár is a BlackRocktól érkezett, és Zelenszkij is sűrűn egyeztet az óriáscéggel, amelynek komoly érdekeltségei vannak Ukrajnában. Okkal föltételezhető: a cég azért noszogathatja bábjait a háború folytatására, hogy ne bukja el ottani befektetéseit. Hogy emiatt százezrek halnak meg? Nem tétel.

De vissza Kapitányhoz! Hogy a Shelltől való 2024-es távozása után más irányú – de természetesen a Birodalom érdekei szerinti – reaktiválását fontolgathatták, jelzi a Partizánnak adott tavalyi életútinterjú. Újabban Gulyás Máron szent színe előtt kell megjelennie, fényében megfürödnie, átvilágító kérdéseinek tüzében megacélosodnia mindazoknak, akikkel a hálózatnak tervei vannak. (Akad, aki már itt elhasal. Erről Fegyőr András vagy Márki-Zay Péter tudna mesélni.) Aztán Kapitány tavaly októberben találkozott Magyar Péterrel, a Birodalom helytartójelöltjével. Hogy működött-e köztük a kémia, nem tudni, mindenesetre az övcsatos utána lelkendezve bejelentette: 

Kapitány István a magyar Jockey Ewing.

Így kezdődött hát Kapitány politikai pályája: egy irtózatos mélyütéssel. Kérdés, föláll-e ebből szerencsétlen. Tudniillik Jockey Ewingnak lenni roppant népszerű lehet – egy kitalált filmsorozat (Dallas) kitalált szereplőjeként, aki tőlünk több ezer kilométerre fosztogatja a körülötte élőket. 

Ám épeszű magyar aligha kívánhatja, hogy egy Jockey Ewing-szerű gátlástalan rohadék kezelje a pénzügyeit, gondoskodjon a családja, nemzete jövőjéről politikusként. Aki nézte a sorozatot, tudja, Jockey Ewing-ot egyetlen ember érdekli: és az Jockey Ewing. Még a saját családján, feleségén, testvérén, sógornőjén is átgázol, ha az útjába állnak.

Jockey Ewing magyarországi politikus-megfelelője olyasmi, mint Bajnai Gordon (lásd: Hajdú-Bét-botrány) vagy Kóka János volt SZDSZ-vezér. Gátlástalan, cinikus, embertelen. Csak számokat lát, embereket nem. Nem véletlenül említem pont őket. Micsoda véletlen, egy esztendeje éppen Kóka javasolta, hogy Bajnai és Kapitány fogjon össze, s akkor majd a haza fényre derül. Előzőleg Kapitány dicsérte Bajnait. Pár napja Bajnai meg Magyart. Most meg Magyar Kapitányt. Mi ez itt? Valami politikai swingerklub?

Ha Magyar Péter gazdasági menedzsere egy ilyen Jockey Ewing-szerűség, az újabb érv, hogy a magyarok tömött sorokban vonuljanak áprilisban szavazni – Ewing úr ellen. 

A venezuelai helyzet (1. rész)

A nemzetellenesség ötven árnyalata

Széles szövetség a magyar úton

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

