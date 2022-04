Orbán Viktor zsinórban a negyedik kétharmados felhatalmazásával újabb négy év kormányzásra készül. Lehetséges, hogy eljött az idő, és ezen a valóban ingoványos területen, a törvény adta lehetőségeket kihasználva, elkezdődhet valamiféle igazságtétel. Nagy kérdés azonban, hogy ezt miképpen lehet véghezvinni, hiszen az országban működő „civil” szervezetek csupán kis fogaskerekek Soros nemzetközi gépezetében.

A hálózat erejét, hatékonyságát jól érzékelteti az a francia sajtóban megjelent írás, amely lerántotta a leplet az Újságok és Hírkiadók Világszövetsége, a WAN-IFRA valódi ténykedéséről. A Soros-alapítvány által finanszírozott WAN-IFRA ezernyi médium mellett olyan orgánumokat kapcsol össze, mint például a The Financial Times, a The Economist, a The New York Times, a Le Monde, a Die Welt. A francia híradás szerint, amikor megkérdezték a WAN-IFRA vezetőjét, lehetséges lenne-e Magyarországra nyomást gyakorolni az EU-n és az Európai Parlamenten keresztül, azt válaszolta, „persze, volt már rá példa”. Ennek fényében beszédes tény, hogy a választások után néhány órával Ursula von der Leyen bejelentette, megindul a jogállamisági mechanizmus hazánk ellen. Az Európai Bizottság elnöke korrupciót emlegetve indokolta a lépést. Igaz, olyan pénzekkel kellett volna visszaéléseket elkövetni, amelyek még meg sem érkeztek.

A Sorosék érdekeit kiszolgáló NGO-k Brüsszellel összekacsintva támadnak majd, hiszen a migráció, a genderügy és egy sor más kérdésben a kormány álláspontja kimozdíthatatlan. Legfőbb hátrányuk azonban, hogy alaptalan vádakat fogalmaznak meg. Ezzel a fent említett Skype-interjúk szerint saját maguk is tisztában vannak. Attól, hogy a globális sajtó összehangoltan közli a hazugságokat, a torz információk még nem válnak igazzá. Ez négyévente a választási eredményekből viszonylag egyértelműen ki is derül.

Borítókép: Soros György (Fotó: EUROPRESS/AFP/BRYAN BEDDER)