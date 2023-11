Holland meglepetés

Wilders jól érti Magyarországot, nemcsak felesége, Krisztina révén, hanem a mostani győzelméhez gratuláló Orbán Viktorhoz és a magyar jobboldalhoz fűződő régi barátsága okán is. Orbánnal együtt vérbeli politikai lény: amikor bő tizenöt éve Hágában találkoztunk – Európában szokatlan biztonsági intézkedések mellett, hiszen a „nagyon jogállami” Hollandiában szélsőségesek vadásznak a tabudöntögetőkre, fényes nappal megölve korábban az iszlamistaellenes Pim Fortuynt és Theo van Goghot is –, bal szemével e sorok őt kérdező írójára, a jobbal viszont a lapos tévé futó hírcsíkjára pislantott. Wilders hirtelenszőkére festett tájidegen frizurája dacára a szabolcsi Nyírparasznyán is otthonosabban mozog a legtöbbünknél. Szuverenista politikája nemcsak a bevándorlásellenességben, hanem Izrael és a hagyományos energiaforrások (atom, szénhidrogének) pártolásában is hasonlóságot mutat a magyarral. Sőt az Európai Unió egészét illetően túl is megy azon. Saját valutánk, saját határaink, saját szabályaink – ez Wilders politikája.