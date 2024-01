Robbanás előtt

Most pedig tegyük fel azt a kérdést, hogy ha Magyarországon választást nyerne az egyesült baloldal, ha Gyurcsány – vagy bárki más – ismét hatalomhoz jutna, befutna-e a varsói gyors Budapestre? Nyilvánvalóan igen. A legyőzött, tért vesztett, de külföldi segítséggel felpumpált baloldal ugyanúgy törvénytelenséget hajtana végre, mint most Tuskék.

Ha szükséges, utcai demonstrációkat is provokálnának. Puccsal bevennék a köztelevíziót, büntetetőlistákat gyártanának, igyekeznének minden létező módon felszámolni a magyar jobboldalt. Mert ők így szokták, csak ezt tudják. Ezt tették 1919-ben, 1947-ben, 1957-ben, 1994-ben és 2006-ban – ahány nemzedék felnőtt itt, annyi történetünk akad a terrorgépezetükről.

De ebbe soha nem szabad belenyugodni. Akkor is harcolnunk kell, ha a baloldal jelenleg tehetetlen, mindenre alkalmatlan, legyőzött. Hiszen a globalizmus nagyágyúi eddig is ott álltak, és a jövőben is ott állnak majd mögöttük. Mi pedig a mostani kiszorítósdiban a nemzeti Lengyelország mellé állunk, azokhoz, akik a hazájuk szabadságát és hagyományait védik, nem pedig a dollárkötegeket markolásszák.