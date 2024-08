Nincs barátság

És akkor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tudjuk, ki az agresszor, tudjuk, ki a védekező fél. Ez így nagyon egyszerűen hangzik, pedig korántsem az. Leginkább azért nem az, mert ebben a játszmában százezrével halnak meg ártatlan emberek. Mert az is ártatlan, akire ráadták a hadsereg zubbonyát, és a bevetés után negyedórával elveszti az életét, de az is, akit pizsamában ér álmában a rakétatalálat.

Tegnap még a gyerekét etette, tegnap még a konyháját festette, tegnap még a barátjával beszélgetett, tegnap még anyukájának adott puszit az arcára, ma pedig öl. Tegnap még élt, ma pedig halott… Ilyen a világ Isten nélkül. Ráadásul ez csak a kirakat, mert a háttérben is zajlik a háború. Putyin lépése egy várt apropó a világ gazdasági újrafelosztásához. Ha az orosz elnök tudta volna, hogy milyen nagy szívességet tett valakiknek, lehet, hogy 2022. február 22-e reggelén cselgáncsedzésre megy vagy a zongorához ül, és nem azt teszi, amit tett…

Most nézzük meg, hogy mi történt tegnap és az elmúlt két évben. Nagyon úgy tűnik, hogy itt a forgatókönyv megírását nem a véletlenre bízták.

Az ukránok 2024. augusztus 30-án bejelentették, hogy január­tól leállítják a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

Azaz: a gáz mellett 2025 januárjától megszűnik az orosz olaj tranzitja Ukrajna területén a Druzsba, tehát a Barátság olajvezetéken keresztül. Arról a vezetékről beszélünk, amelyen keresztül több európai ország, így Szlovákia, Csehország és Magyarország is orosz olajat kap.