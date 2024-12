Valószínűleg senki nem akart hinni a fülének, amikor meghallotta, hogy Till Tamás gyilkosát a beismerő vallomás ellenére elengedték, mert elévülés miatt már nem büntethető a tettes. Amikor elkövette, akkor még nem volt nagykorú, így 15 év az elévülés. Ez egyébként pontosan annyi, amennyi a maximális büntetési tétel emberölés esetén, amennyiben az elkövető 18 év alatti.

Egy ország tanulta meg, hogy mit jelent pontosan az elévülés, mert egy ország igazságérzete lett beletaposva a sárba. A gyilkos büntetlenül távozhat, holott beismerő vallomást tett. Elengedték, pedig az is kiderült, hogy tanúkat próbált meg befolyásolni.

Hazamehetett, miután három különböző alkalommal még tagadott, és csak a negyedik kihallgatásán vallotta be, hogy mit tett. Elmehetett, pedig az is kiderült, hogy különös kegyetlenséggel követte el a tettét.

Amikor egy gyermekkel szemben követnek el bűncselekményt, az minden jóérzésű embert a szokásosnál is jobban felháborít, és ehhez nem is kell súlyos bűncselekményt elkövetni, elég például a telefonját ellopni. Ilyennel azonban ritkán találkozni, hogy bár minden kétséget kizáróan tudni, ki a tettes, mégsem kap büntetést, pontosan azért, mert ő maga is fiatalkorú volt. A felháborodást tehát egyáltalán nem csökkenti, hogy az elkövető még nem volt 18 éves. Azért nem, mert azóta felnőtt, és a jelek szerint éli az életét, mintha mi sem történt volna. Nemrégiben feleségül vette a barátnőjét, még az is lehet, hogy családalapítást terveznek.