Pilhál Tamás: Egynéhány szörnyeteg

A „Zsolti bácsizó” rágalomcunami ismét igazolja régi vesszőparipámat: a magyarországi baloldalnak mindig van lejjebb.

Pilhál Tamás
2025. 09. 26. 5:00

A „Zsolti bácsizó” rágalomcunami ismét igazolja régi vesszőparipámat: a magyarországi baloldalnak mindig van lejjebb. Hiába képzeljük azt, hogy na, most végre leértek a reterát aljára – frászt! Folyton újabb mélységekbe fúrják le magukat, és onnét rázzák az öklüket. Sosemvolt „hosszú bájtok éjszakája”, meghamisított Teller-levél, kiforgatott köteles beszéd, bajai DK-s kamuvideó, miniszterfeleség lehallgatása, őrjöngés egy szórakozóhelyen telefonrablással és becsinálással, a 82 éves Pál atya inzultálása, amiért harangozni merészel… Édes Istenem! Most meg ez a Szőlő utcai eset: a lelepleződött, hamis pedofil vád Semjén Zsolt ellen. Vajon mennyire meghitt viszonyban állhat az ördöggel az, aki bármifajta bizonyíték nélkül kitalál, fölépít és lumpenhálózata segítségével elterjeszt egy ilyen förtelmet? Azt hiszem, a lehető legközelebbiben.

A rágalomhadjárat központi figurája a korábban a brit titkosszolgálat fedőcége által fizetett Káncz Csaba „geopolitikai szakértő”, aki előzőleg Orbán Viktor fölakasztására célozgatott, máskor azt terjesztette, hogy a magyar kormány Kárpátalja visszafoglalására készül. A dekonspirálódott Káncz tehát egy közveszélyes álhírgyáros, akinek mostani rémtette csupán részben irányult Semjén Zsolt tönkretételére. A fő cél végső soron a közbizalom aláásása, a demokratikusan megválasztott magyar kormány megpuccsolása lehetett. A rendőrség által szerdán lefoglalt számítógépéről további érdekes dolgok is előkerülhetnek…

A szennyár másik kútfője, Dobrev Klára öt-öt millió forint nyomravezetői díjat ígért annak, aki bizonyítékot szállít neki a „két magas rangú politikusról”, akinek úgymond kislányokat és kisfiúkat közvetített ki a Szőlő utcai „gyermekotthon” letartóztatott vezetője. Teszi mindezt egy nappal azután, hogy a nyilvánosságra hozott nyomozati jelentésből világosan kiderül: az ügyben nincsenek kiskorú sértettek, nincsen semmilyen politikusi érintettség. A tömeggyilkos szörnyeteg, Apró Antal unokáját mindez nem érdekli, bizonyítékot követel. A vér nem válik vízzé: a gonoszság annyira megfertőzte Dobrev elméjét, hogy föl sem fogja, mennyire önleleplező, amit művel. Hiszen aki bizonyítékokért pitizik a rágalmaihoz, az kvázi beismeri, nincs neki ilyenje. Enélkül viszont milyen jogon vádaskodik és uszít a kormány, kormánytagok ellen? Beteges hazudozása közepette gyermekotthonnak nevezi a Szőlő utcai javítóintézetet, és lánysértettekről hadovál, miközben ott csak fiúkat tartanak fogva. Végtelenül romlott, beteg személyiség. Olyan büntetés dukál neki és bűntársainak, amilyet még nem látott a hazai rágalmazáskriminalisztika.

A „Zsolti bácsizó” rágalomfekália terjesztésébe olyan alakok is bekapcsolódtak, mint Perintfalvi Rita. Ő – korábbi, gyomorforgató botrányai – dacára nem ásta még el magát, sőt tegnap is bőszen semjénezett. (A „művésznő” a római melegbárban elhunyt Homonnay Gergely halálát is képes volt a magyar kormányra kenni.) Végül, de utolsósorban az exfeleségét lehallgató Magyar Péter is bekapcsolódott a Szőlő utcázásba. Naná! Nincs olyan álhír, amiben ne tunkolna élvezettel. (Aszad különgépe, „zivatar”, kémtoll, kétezer titkosszolga, internetblokkoló stb.)

Ezúttal minden határt átlépett ez a Magyarország ellen fenekedő, mélysötét hálózat. Ahogy Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető fogalmazott: „Sok szemétséget és álhírt elviseltünk már csendben a tiszásoktól, a liberális propagandájuktól, de ezúttal visszaütünk, mert túl mentek minden határon.” A kamu pedofil vád összes terjesztőjét bíróság elé kell állítani, és – miként Gulyás Gergely javasolta – évekre rács mögé kell zárni!
Pilhál Tamás

