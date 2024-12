Németország helyzetétől Nógrádi György írásán át Mező Gábor új könyvéig

10. Bejárta az egész világot, de mindig Magyarországra vágyódott vissza

Ennek az írásnak nem az a célja, hogy akár egy száraz Wikipédia-szócikk, részletesen bemutassam Ferdinandy György életét évről évre, hanem hogy megkíséreljem ábrázolni, milyen ember is volt az író valójában, aki kétlaki életet élt Magyarországon és Amerikában, és mindkét nemzet legjobb karakterjegyeit sajátította el.

9. Trianon tönkretette, és amikor visszatérhetett volna, várta a náci haláltábor

Egyre gyakrabban találkozhatunk Janovics Jenő nevével a könyvesboltok filmes tematikájú polcain: ez a magyar alkotó mintha a teljes feledésből hirtelen a mozitörténetünk legendás figurájaként lépett volna elő nyolcvan évvel a halála után (köszönhetően természetesen a szerzők munkájának). A kolozsvári színház- és filmművészet nagy alakja megérdemli, hogy foglalkozzanak vele, sőt megérdemelne többet is.

Janovics Jenő a múlt század tízes éveiben Hollywood és Koppenhága méltó versenytársává tette Kolozsvárt és az ott szárnyait bontogató magyar filmgyártást (Forrás: NFI)

8. Wimbledonban meghökkentő dolog történt, az egész világra nagy hatással volt

A négy Grand Slam-torna közül ma már csak Wimbledonban kötelező a fehér sportviselet, egyedül a hölgyek alsó aláöltözetében tettek apró engedményt két éve. Csak itt játszanak füves pályán: az US Open és az Australian Open ma már keménypályás, a franciaországi Roland Garros pedig mindig is salakos torna volt. Ez a legtöbb szakértelmet és gondozást igénylő borítás, továbbá a versenyzőket is kivételes kihívás elé állítja: gyorsabb a játék, ezáltal rövidebbek a labdamenetek is. A jelenlegi női világelső Iga Swiatek idén már ötödik alkalommal futott neki a tornának, ám idő előtt kiesett. A wimbledoni Championships sajátos elitizmusával is különbözik bármilyen más tornától.

Wimbledon a tenisz fellegvára ( Fotó: Getty Images/Shi Tang)

7. Találtak valamit Egyiptomban, amit eddig soha: fény derült a piramisok egyik legnagyobb rejtélyére?

Az egyiptomi piramisok joggal vívták ki helyüket a világ legnépszerűbb turistalátványosságai között. A három piramisból álló gízai komplexumot évente csaknem hárommillió ember keresi fel, ezzel kilencedik a világ leglátogatottabb célállomásai között. Az ókori világ hét csodája közül a gízai nagy piramis az egyetlen ma is álló építmény, és számos rejtély kapcsolódik mindháromhoz, a tudósok például mai napig találgatják a pontos építési körülményeket.

A piramisok évente három millió turistát vonzanak Egyiptomba (Fotó: Getty Images/Anadolu)

6. Három napig figyelhető meg a Tisza utánozhatatlan bravúrja

Június a tiszavirágzás hónapja. Egy-egy élőhelyen általában három napig figyelhető meg a Tisza utánozhatatlan bravúrja a késő délutáni órákban, egészen sötétedésig. A szőke folyó alsó szakaszán, a Vajdaságban kezdődik, majd halad fölfelé, nagyjából Szatmárcsekéig. Azért csak addig, mert a tiszai óriás kérész lárvája nem a folyó iszapjában él, hanem a magas, agyagos szakadó partokba fúrja be járatait. Szatmárcseke fölött már sóderes part következik, amely nem elfogadható élőhely. A jelenségsorozat nagyjából két hétig tart, a tömeges rajzás a Közép-Tiszán a leglátványosabb, a legintenzívebb.

Forrás: Wikipédia

5. Budapesten lépnek fel a metál utolsó forradalmárai

Az európai turné egészén a The Halo Effect és a Mantar kíséri el őket, a budapesti nyitásra azonban egy különleges vendéget is várnak: ez lesz az egyetlen helyszín, ahol az Avatarral közösen lépnek fel. Ez adta az ötletet, hogy a hazai fellépést szervező Concerto Music két színpados, dupla headlineres svéd metálünneppé turbózza fel az estét.

4. Nógrádi György: Aki először lő, az másodszor hal meg

A Föld minden jelenlegi veszélyzónájában éleződnek a konfliktusok. Az orosz–ukrán és a gázai háború, illetve a tajvani helyzet sem megnyugtató. Egyre többen figyelmeztetnek a harmadik világháború kitörésére, ami egybecsenghet azzal az elemzéssel, hogy az évszázad első fele a háborúké, a második a felvirágzásé. Ugyanakkor a tömegpusztító fegyverek korában ezek rendkívül veszélyes kijelentések.

Fotó: Szabó Gergely

3. Németország már felszámolta önmagát

A Századvég Kiadó jóvoltából, tizennégy év várakozás után végre a magyar olvasók is kezükbe vehetik a 2010-es év német könyvszenzációját. Thilo Sarrazin Németország felszámolja önmagát című műve Németországban már a sokadik kiadásánál jár, a mai napig több mint másfél millió példányt adtak el belőle és mondanivalója azóta is szűnni nem akaró viták homlokterében áll.

Fotó: Tüntetés a bevándorlók mellett Berlinben (Fotó: AFP)

2. Demkó Attila: Ki árulja el valójában Ukrajnát?

Az ukrán offenzíva sikertelensége elindította a bűnbakkeresést a nyugati sajtóban: ki tehet arról, hogy az álmok Oroszország legyőzéséről nem váltak valóra? Sőt van, aki úgy teszi fel a kérdést: ki árulta el Ukrajnát? Az elemzések, publicisztikák nagy része hárítás: mindenki felelős, csak a világ „haladó” erői nem. Megjelentek kritikák az ukrán haderővel és politikai vezetéssel szemben – amire eddig nem volt példa. Célkeresztbe kerültek az amerikai republikánusok, és természetesen gyorsan előkerült Magyarország neve is. A valóság azonban nagyon messze van a progresszív narratíváktól.

Ukrán katonák egy Sz–60 típusú, egycsövű légvédelmi gépágyúval lövik az orosz állásokat Ukrajna déli részén 2023 decemberében (Fotó: Jakiv Liasenko)

1. A levert kereszt ütötte agyon a kommunista bűnözőt

Mező Gábor nemrég megjelent, A népirtás csöndje – Rekviem a délvidéki magyarokért című új kötete a XX. század egy szinte ismeretlen eseménysoráról szól, a Délvidéken élt magyarság 1944–45-ben elkövetett, módszeres elpusztításáról. A kutatás különösen fájdalmas tapasztalat volt a szerző számára, az összegzés talán élete legnehezebb írói-szerkesztői munkáját igényelte.

Borítókép: Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)