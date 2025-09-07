Kedvezmények az Otthon startban, elkezdődött az M1-es bővítése

Módosította a jegybank az önerőre és a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó szabályokat, amelyek kedden léptek hatályba. Ezzel összhangba került a jegybanki szabály az Otthon start programmal. Orbán Viktor miniszterelnök friss Facebook-posztban üdvözölte a lépést.

Eltörölték a korhatárt, az otthon Start 41 év felettiek számára is elérhető. Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt kilencvenszázalékos hitelfedezeti érték (LTV) mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon start program szintén tízszázalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs.

Az MNB módosítása feloldotta ezt az ellentétet, keddtől eltörölte a 41 éves korhatárt, így már életkori korlát nélkül lehet az első lakásvásárlás előtt álló igénylőknek (forgalmi érték) akár 90 százalékáig is hitellel terhelni az ingatlant.

Itt a legfrissebb ingatlanpiaci jelentés: brutálisan megugrott a kereslet és nem véletlenül

Minden téren érezhető a kormány által bejelentett 3 százalékos ingatlanhitel hatása. Történelmi rekordot állított be a Duna House lakáspiaci keresletindexe: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték. A társaság szerint az Otthon start program a felelős. A lakáspiaci keresletindex júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos növekedése egyértelműen az Otthon start program hatásának tudható be — szögezte le a Duna House.

Az Otthon start program csak szeptember 1-jén indult, így az augusztusi adatok egyfajta előzetes hatást mutatnak. A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad: az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, amely az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat.

Az adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon start program bevezetése történelmi fordulatot hozott a magyar ingatlanpiacon. Az elmúlt hónapban soha nem látott keresletet mértünk, ami tartósan magas szintre emelheti a lakáskeresletet és újabb növekedési ciklust indíthat el.