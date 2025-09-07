Kedvezmények az Otthon startban, elkezdődött az M1-es bővítése

Otthon startjtmenergetikaikereslet

Fontos változások lépnek életbe az Otthon start programban, máris felpörgette a keresletet. Karácsony Gergely rendszeres bűnbakja, a szolidaritási adó változhat. Heti összefoglaló.

2025. 09. 07. 6:35
Budapesten ellentétes irányba mozogtak a lakásárak, már az Otthon start bevezetése előtt megugrott a kereslet Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Módosította a jegybank az önerőre és a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó szabályokat, amelyek kedden léptek hatályba. Ezzel összhangba került a jegybanki szabály az Otthon start programmal. Orbán Viktor miniszterelnök friss Facebook-posztban üdvözölte a lépést.

Elindult az Otthon Start, akár hatvanezren is piacra léphetnek, az első szerződést már meg is kötötték
Eltörölték a korhatárt, az otthon Start 41 év felettiek számára is elérhető. Fotó: Világgazdaság/Kallus György

Meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt kilencvenszázalékos hitelfedezeti érték (LTV) mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon start program szintén tízszázalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs.

Az MNB módosítása feloldotta ezt az ellentétet, keddtől eltörölte a 41 éves korhatárt, így már életkori korlát nélkül lehet az első lakásvásárlás előtt álló igénylőknek (forgalmi érték) akár 90 százalékáig is hitellel terhelni az ingatlant.

Itt a legfrissebb ingatlanpiaci jelentés: brutálisan megugrott a kereslet és nem véletlenül

Minden téren érezhető a kormány által bejelentett 3 százalékos ingatlanhitel hatása. Történelmi rekordot állított be a Duna House lakáspiaci keresletindexe: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték. A társaság szerint az Otthon start program a felelős. A lakáspiaci keresletindex júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos növekedése egyértelműen az Otthon start program hatásának tudható be — szögezte le a Duna House.

Az Otthon start program csak szeptember 1-jén indult, így az augusztusi adatok egyfajta előzetes hatást mutatnak. A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad: az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, amely az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat.

Az adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon start program bevezetése történelmi fordulatot hozott a magyar ingatlanpiacon. Az elmúlt hónapban soha nem látott keresletet mértünk, ami tartósan magas szintre emelheti a lakáskeresletet és újabb növekedési ciklust indíthat el.

Magyarország legnagyobb autópálya-bővítése vette kezdetét

Magyarország legnagyobb autópálya-fejlesztése veszi kezdetét az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával. Az 1-es sztráda 78 kilométer hosszan, az M0-s és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható, úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A Magyar Állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0–Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végezik el, hogy mindvégig biztosítják a közlekedők számára a kétszer két forgalmi sávot. A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. keddtől egy külön weboldalt indított az M1 bővítéséről.

Olyat javasol Lázár János, ami az önkormányzatoknak és a közlekedőknek is kedvez

A szolidaritási adóból akár még az idén – de 2026-tól mindenféleképpen – azt az összeget részben vagy egészben leírhatná egy települési önkormányzat, amelyet állami vagy önkormányzati út fejlesztésére költ – kezdeményezte Lázár János a miniszterelnöknél és a Miniszterelnökséget vezető miniszternél, illetve a gazdasági miniszternél is. Az építési és közlekedési miniszter minderről a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be. Lázár János azt javasolja, hogy húsz százalékot legalább írhassanak le a szolidaritási adóból az önkormányzatok, akik igazoltan ezt az összeget önkormányzati vagy állami tulajdonú út építésére költik el. A miniszter azt szeretné, ha ennek a rendszernek a kiépítését már 2025-ben megkezdené az állam.

Közvilágítás – jóval több településre juthat a kormányzati segítségből

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) pénteki Facebook-posztjában közölte: eddig több mint háromszáz önkormányzat reagált a Jedlik Ányos energetikai program és a Magyar falu program közös felhívására, és még egyszer ennyien kezdték meg a kitöltést. Az eddigi kérelmekben összesen hatmilliárd forintot meghaladó támogatásra pályáztak a helyhatóságok. Az egy kérelemre megítélhető maximális hozzájárulás ötvenmillió forint. Az eddigi igénylések átlagos összege 19 millió forint felett alakul. Az előzetesen kalkulált 360-nál tehát jóval több településre juthat a kormányzati segítségből. Az utcai lámpák korszerűsítése csökkenti az önkormányzatok rezsikiadásait, így több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A felhívása az ötezer alatti lélekszámú településeket segíti a helyi közvilágítás megújításában.

Már több tucat település élt az önvédelem jogával – itt vannak a részletek

Noha egyelőre elenyésző a betelepülést korlátozó döntések száma, de a jogszabály megteremti a keretet, hogy jogállami döntéseket hozzanak az önkormányzatok – mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban. Eddig harminc település döntött úgy, hogy védi önazonosságát.

