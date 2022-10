Rasszista gőg RTL módra

Az RTL Klub és maga az elkövető, a Vadon Jani nevű, műsorvezetőként feltüntetett egyén is elnézést kért egy kolumbiai kisgyerek megalázásáért, és ezzel szerintük a lovagiatlanság és bunkóság íratlan szabályai szerint a botrány el is van sikálva. Az internacionalista oldalon a dolgok szokott menete szerint az volna a következő lépcsőfok, hogy a végén még a publikumnak sajnálnia kellene ezt a figurát amiatt, hogy büntetésül állítólag a mellékhelyiséget kell takarítania a műsorban az úgynevezett hírességek után. Sőt, a bejáratott balos kimosdató koreográfia szerint az RTL Klubot is elkezdenék egy idő után dicsérni, amiért ilyen példásan megbüntette az elkövetőt, ő maga pedig még olyan nagyvonalú is volt, hogy bocsánatot kért.

Csakhogy ezzel semmi sincs elintézve! Az egyre inkább vállalhatatlan botránycsatornaként működő RTL Klub ugyanis csak a megalázott kisfiútól és szüleitől kért bocsánatot, s úgymond mindazon nézőktől, akik a jelenetet sérelmesnek tartották. A Vadon nevű alak pedig még ennyit sem tett. Nem is kért bocsánatot a kisgyerektől, csupán annyit közölt: „mindenkitől elnézést kérek, akit megbántottam ezzel a jelenettel.” Vagyis

a gyereknek nem jár bocsánatkérés szerinte, csak azoknak, akik olyan túlontúl széplelkűek, hogy fennakadnak egy kis gyermekgyalázó rasszizmuson.

Az RTL-nek sem azoktól kellett volna bocsánatot kérnie, akik sérelmesnek tartották, mert ebben implicit módon az is benne van, hogy nem feltétlenül találhatta mindenki annak.

Tisztázzuk: a kolumbiai kisfiút nem megbántották, hanem porig alázták, amiben vastagon benne volt a rajta röhögő Sebestyén Balázs, a másik műsorvezető is. A szennycsatornai babérokra pályázó RTL-nek és Vadonnak a kolumbiaiaktól, sőt a latin-amerikaiaktól is bocsánatot kell kérnie, amiért rasszista módon hülyének akarták beállítani az ország és földrész lakóit a kisgyereken keresztül. Egy népet, egy kontinenst is megaláztak.