A Nyerő Páros korábbi sztárja fröcsögve ugrott neki Azahriah-nak és Orbán Viktornak

Elképesztő adatok ezek egy magyar előadótól. Félix is meghallgatott pár számát, de igazán nem nyerte el a tetszését. De ez a srác olyan népszerű, olyan elképesztő számadatokat produkál, hogy mindenképpen meg kell süvegelni és csak az elismerés hangján lehet róla szólni, annak ellenére, hogy tetszik, amit csinál, vagy nem. Felhévizy meg is kérdezte Reinfrank nénit, mivel neki tinédzserkorú unokái vannak, hogy hallott-e már az Azahriah-jelenségről. A ház hírmondója készségesen válaszolt:

- Kedves Félix, ismerem, hogyne ismerném, amikor a két fiú unokám nálunk van a YouTube-on egyfolytában Azahriah számai szólnak. Éppen a napokban újságolták örömmel, hogy sikerült jegyet venniük a jövő évi koncertjére, tudja szerkesztő úr, amire pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket. Én már öreg vagyok az ilyesfajta zenéhez, de ha ennyi fiatal szereti, akkor biztos valamit jól csinál.

Azonban nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy Reinfrank néni és a hírlapíró.

Czutor Zoltán a Belmondo együttes frontembere, megrögzött baloldali megmondóember, Orbán egyik leghangosabb és legnagyobb kritikusa a következőket mondta a Borsnak Azahriah-ról, természetesen a politikát sem kihagyva a mondandójából:

„Én nagyon sok esélyt adtam a dalainak. Sokszor újrakezdtem, hogy zenében, szövegben is megpróbáljam felfedezni, ráérezni. Sajnos semmivel nem tudott meglepni, lelkesíteni, tehát megvenni sem. Sokszori próbálkozás után is az az érzésem, hogy zavarba ejtően gyenge, átlátszó, ötlettelen és proli. Persze, nyilván stadionkoncert, meg minden. De ugyanennyi erővel zseni Zámbó Jimmy, Orbán Viktor, vagy Majka is, hiszen milliók imádják őket is. Mivel az igazságnak egyáltalán nem kritériuma az igazság népszerűsége, a kedvelőinek legyen elég elfogadtatni azt, hogy népszerű! Azt azért már mégse kelljen, hogy jó is!"