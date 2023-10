Havas tanár úr hatalmas bakot lőtt, erre nincs bocsánat

Felhévizy Félix finoman szólva sem számít virtuóz barkácsmesternek, ennek ellenére gyakran fabrikál ezt-azt. Most éppen a tél közeledtével egy kis madáretetőt akart készíteni, le is töltött az internetről egy nagyszerű tervrajzot hozzá. Megvásárolta a hozzávaló faanyagokat és egy barátja műhelyében méretre is vágatta őket. A teraszon kialakított egy ideiglenes barkácssarkot és összeállította a kis madáretetőt. Le is lakkozta, hogy azért mutasson is valahogy, ha majd kiakasztja a falra, arról nem is beszélve, hogy a cinkék is szívesebben jönnek csipegetni, ha szép az etetőjük. Amíg száradt a barkácsmű, addig Félix gyorsan átfutotta az internetet, és bizony megint talált egy gyöngyszemet.