Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög

Ahogy lefekvés előtt megnézem, mit alkotott a Tisza Párt az adott napon, mindig eszembe jut, hogy Magyar Péternek már nincs szüksége a társaira ahhoz, hogy lejárassák. Az elmúlt egy évben gondosan elsajátította ezt a mesterséget, ha már a mezőgazdaság, a politika, a meteorológia és a katonai területek sem igazodtak az igényeihez.

Magyar Pétert olyan könnyű megtéveszteni, akár egy szófogadó gyermeket, ha azzal lehetőséget kap arra, hogy nyilvánosan felmondja a Manfred Webertől kapott lózungokat. Nem történt ez másképp akkor sem, amikor egy fórumán csodák csodájára megjelent egy ember, és megkérdezte a pártelnököt, mit gondol arról, hogy Kubatov Gábor honvédségi géppel utaztatta Azerbajdzsánba a Fradit a BL-selejtező visszavágójára.

Az egyszemélyes Tisza Párt azonnal lecsapott a lehetőségre, és kis túlzással annyi bűncselekményt összehebegett, amennyiért már-már életfogytiglani börtön járna. Az állítólag nagy fradista Magyar Péter gondolkodás nélkül bedőlt a kérdezőnek, aki abból szűrte le a honvédségi repülő történetét, hogy a Fradi egy szürkés színű géppel utazott. Végülis majdnem igaza lett, kivéve, hogy

a repülő színe, felirata, de még a gyártója és a típusa sem egyezett. Nagyjából három kattintás elég lett volna az ellenőrzésre, hiszen a polgári repülők útját az interneten bárki követheti.

A bocsánatkérés természetesen elmaradt, de ezek után azon sem lepődnék meg, ha a következő fórumon már azt terjesztené Magyar Péter, hogy Gripenek kísérték a Fradi játékosait, sőt maga a honvédelmi miniszter vezette a repülőt, természetesen luxuskörülmények között. A fedélzeten pedig zebrákat és antilopokat is szállítottak, de ez bizonyára már egy másik történet lesz – messze még az április, nemde? Olyankor úgyis össze kell gyűjteni a legnagyobb marhaságait.

A többszörösen megbukott és még a baloldalról is száműzött Jakab Péter is rengeteg csacsiságot összehordott az évek alatt, de Magyar Péter még a volt jobbikos politikust is túl tudta szárnyalni.

Nem kell politikusnak lenni ahhoz, hogy érett, felnőtt módjára kezeljen valaki ilyen kérdéseket. Pusztán annyi lett volna a dolga, hogy azt mondja, nem látta még ezeket a fotókat, így nem lenne helyes véleményt formálni. Amint megnézi a felvételeket, kiad majd egy közleményt. Pont. Ha később Manfred Weber azt mondja Magyar Péternek, hogy a Vatikán el akarja foglalni Magyarországot, akkor rögtön hadat üzen majd? Vagy ha azt mondják neki egy paszulyra, hogy ha elülteti, akkor az égig növekszik majd, akkor elhiszi? Végül is a gyomot is napraforgónak hitte, ezek után ki tudja...