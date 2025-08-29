idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög

Magyar Péter egyetlen év alatt olyan magasságokba jutott saját maga lejáratásában, hogy még a baloldalról is kibukott Jakab Pétert is túlszárnyalta.

Odrobina Kristóf
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
Magyar Péter Ferencváros Tisza Párt Magyar Honvédség (MH) 2025. 08. 29.

Ahogy lefekvés előtt megnézem, mit alkotott a Tisza Párt az adott napon, mindig eszembe jut, hogy Magyar Péternek már nincs szüksége a társaira ahhoz, hogy lejárassák. Az elmúlt egy évben gondosan elsajátította ezt a mesterséget, ha már a mezőgazdaság, a politika, a meteorológia és a katonai területek sem igazodtak az igényeihez. 

Magyar Pétert olyan könnyű megtéveszteni, akár egy szófogadó gyermeket, ha azzal lehetőséget kap arra, hogy nyilvánosan felmondja a Manfred Webertől kapott lózungokat. Nem történt ez másképp akkor sem, amikor egy fórumán csodák csodájára megjelent egy ember, és megkérdezte a pártelnököt, mit gondol arról, hogy Kubatov Gábor honvédségi géppel utaztatta Azerbajdzsánba a Fradit a BL-selejtező visszavágójára.

Az egyszemélyes Tisza Párt azonnal lecsapott a lehetőségre, és kis túlzással annyi bűncselekményt összehebegett, amennyiért már-már életfogytiglani börtön járna. Az állítólag nagy fradista Magyar Péter gondolkodás nélkül bedőlt a kérdezőnek, aki abból szűrte le a honvédségi repülő történetét, hogy a Fradi egy szürkés színű géppel utazott. Végülis majdnem igaza lett, kivéve, hogy

a repülő színe, felirata, de még a gyártója és a típusa sem egyezett. Nagyjából három kattintás elég lett volna az ellenőrzésre, hiszen a polgári repülők útját az interneten bárki követheti.

A bocsánatkérés természetesen elmaradt, de ezek után azon sem lepődnék meg, ha a következő fórumon már azt terjesztené Magyar Péter, hogy Gripenek kísérték a Fradi játékosait, sőt maga a honvédelmi miniszter vezette a repülőt, természetesen luxuskörülmények között. A fedélzeten pedig zebrákat és antilopokat is szállítottak, de ez bizonyára már egy másik történet lesz – messze még az április, nemde? Olyankor úgyis össze kell gyűjteni a legnagyobb marhaságait.

A többszörösen megbukott és még a baloldalról is száműzött Jakab Péter is rengeteg csacsiságot összehordott az évek alatt, de Magyar Péter még a volt jobbikos politikust is túl tudta szárnyalni.

Nem kell politikusnak lenni ahhoz, hogy érett, felnőtt módjára kezeljen valaki ilyen kérdéseket. Pusztán annyi lett volna a dolga, hogy azt mondja, nem látta még ezeket a fotókat, így nem lenne helyes véleményt formálni. Amint megnézi a felvételeket, kiad majd egy közleményt. Pont. Ha később Manfred Weber azt mondja Magyar Péternek, hogy a Vatikán el akarja foglalni Magyarországot, akkor rögtön hadat üzen majd? Vagy ha azt mondják neki egy paszulyra, hogy ha elülteti, akkor az égig növekszik majd, akkor elhiszi? Végül is a gyomot is napraforgónak hitte, ezek után ki tudja...

Magyar Péter, a szakértő

A Tisza Párt legfőbb vezérének nincs szerencséje a repülős hergeléssel, korábban azt terjesztette, hogy a szíriai rezsim bukása után Magyarországon parkol Bassár el-Aszad gépe, és Orbán Viktor rejtegeti a bukott elnököt. Mindezt egy évekkel korábbi fotó alapján terjesztette, ami megjelent a balliberális sajtó legmélyebb bugyraiban. A történelmi vihar pusztításakor a Liszt Ferenc repülőtér időszakos lezárásánál is egy ország előtt nevettette ki magát, amikor azt mondta, hogy a kormány és egy kis zápor miatt volt fennakadás a közlekedésben. Azért legalább bocsánatot kért, de annyira nem ért az emberek nyelvén, hogy bevallotta, csak sokak kérésére látja be a hibáját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

