Az író, aki szétnyitotta a kettézárt falut

Hogy Szelmencen azért jelentős változás is bekövetkezhetett, abban elvitathatatlan szerepe volt Zelei Miklósnak. Ő is részt vett Washingtonban azon a kongresszusi meghallgatáson, melynek folyományaként 2005 karácsonyára megnyílhatott a gyalogos és kerékpáros kishatárátkelő Nagyszelmenc és Kisszelmenc között. Ahol addig átkiabálni is alig lehetett, hirtelen új dimenziók támadtak, ami természetszerűleg hozta magával az újabb sajátságos problémákat.